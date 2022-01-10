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Novità sulla linea ferroviaria Lecce-Roma: in arrivo il Frecciargento duplex Lo annuncia Trenitalia

10 Gennaio 2022
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È in arrivo in Puglia il Frecciargento duplex, il maxi convoglio da 14 carrozze e circa 700 posti di Trenitalia. Si tratta di un treno a composizione doppia che consente di aumentare l’offerta osservando i limiti imposti dalla normativa anti-Covid (capienza all’80 per cento). Partenza programmata da Lecce alle 11.15 con fermate a Brindisi (11.38), Bari (12.46), Barletta (13.15), Foggia (13.53) e arrivo a Roma Termini alle 16.55. Dalla capitale, invece, il treno partirà  alle 15.05, si fermerà a Foggia (17.55), Barletta (18.32), Bari (19.05), Brindisi (20.05) e giungerà nella stazione del capoluogo salentino alle 20.29. «Un ulteriore segnale di attenzione – fa sapere la società del gruppo Fs – verso i pugliesi che utilizzano sempre più il treno per gli spostamenti da e verso Roma, nell’ottica di un trasporto sostenibile, alternativo all’utilizzo dell’auto e dell’aereo».

Foto Trenitalia

 

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