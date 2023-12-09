Il corona virus all’inizio di dicembre ha fatto registrare un incremento di casi piuttosto consistente. Fra le regioni, in particolare, in Puglia. Nella settimana fra l’1 ed il 7 dicembre si sono registrati nella regione 7179 casi con un incremento di circa il 30 per cento rispetto a quella precedente e se nel leccese si registra il maggior numero di casi è il brindisino a far emergere il maggiore aumento (+53 per cento) in una sette. Sono 96 le persone con sintomi ricoverate negli ospedali pugliesi e dieci di esse in rianima. In un mese 33 decessi in particolare fra gli ultraottantenni. Per il periodo natalizio si prospetta un picco di contagi.

La campagna vaccinale va invece maluccio visto che, dati Gimbe, la quinta dose fa registrare la Puglia al 4,5 per cento che è sotto la (già bassa) media nazionale del 7,6 per cento.