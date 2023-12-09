rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Corona virus: inizio di dicembre con incremento di casi anche in Puglia A rilento la campagna vaccinale per la quinta dose

9 Dicembre 2023
IMG 20200424 064745

Il corona virus all’inizio di dicembre ha fatto registrare un incremento di casi piuttosto consistente. Fra le regioni, in particolare, in Puglia. Nella settimana fra l’1 ed il 7 dicembre si sono registrati nella regione 7179 casi con un incremento di circa il 30 per cento rispetto a quella precedente e se nel leccese si registra il maggior numero di casi è il brindisino a far emergere il maggiore aumento (+53 per cento) in una sette. Sono 96 le persone con sintomi ricoverate negli ospedali pugliesi e dieci di esse in rianima. In un mese 33 decessi in particolare fra gli ultraottantenni. Per il periodo natalizio si prospetta un picco di contagi.

La campagna vaccinale va invece maluccio visto che, dati Gimbe, la quinta dose fa registrare la Puglia al 4,5 per cento che è sotto la (già bassa) media nazionale del 7,6 per cento.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260502 103255

È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione