Di Tony Maselli:
Si gioca oggi per la tredicesima giornata nel campionato di calcio di serie C. Nel girone C fra le partite in programma Catania-Team Altamura (ore 14,30); Monopoli-Casertana, Sorrento-Audace Cerignola (ore 17,30); Foggia-Benevento (ore 20,30).
Serie D girone H: si giocano oggi Francavilla in Sinni-Nardò, Manfredonia-Città di Fasano, Pompei-Nola, Sarnese-Heraclea, Virtus Francavilla Fontana-Acerrana (ore 14,30); Ferrandina-Real Normanna, Fidelis Andria-Afragolese, Martina-Paganese (ore 15); Barletta-Gravina in Puglia (ore 16).
Eccellenza pugliese: Bitonto-Bisceglie, Brilla Campi-Toma Maglie, Brindisi-Taurisano, Galatina-Canosa, Nuova Spinazzola-Atletico Racale, Taranto-Foggia Incedit, Ugento-Atletico Acquaviva (ore 14,30); Unione calcio-Novoli (ore 16); Virtus Mola-Soccer Massafra (ore 16,30); Polimnia-Gallipoli (ore 20).