Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Esplorare la nostra terra e le sue meraviglie in sella a una moto. Vespa Escape Puglia un progetto di Pugliamare, che permette ai turisti di conoscere la nostra regione e i suoi angoli più autentici, coniugando sostenibilità, piacere della scoperta ed esperienze indimenticabili a bordo di una Vespa.

Il progetto ha ricevuto il sostegno di ARET Pugliapromozione, attraverso la misura “Nuovi prodotti turistici” ed è stato ideato da Pugliamare, tour operator di Polignano a Mare che dal 2021 crea e pianifica tour, attività ed esperienze personalizzate in Puglia. E, proprio grazie al sostegno di Pugliapromozione nelle prossime settimane (16, 17, 23 e 30 novembre) ci saranno quattro giornate di tour offerti ad un costo super ridotto.

“Fin’ora non era mai stato proposto un tour in Vespa tutto made in Puglia che combinasse mobilità sostenibile, grazie all’utilizzo di Vespe di ultima generazione a basso impatto ambientale e valorizzazione del territorio – spiega Giovanni Lofano, founder di Pugliamare – girare in moto permette ai visitatori di godere delle nostre bellezze sin dal viaggio. A ciò si aggiungono poi le mete che di volta in volta i turisti raggiungono e le attività a cui partecipano. Un modo unico per conoscere la nostra Puglia che renderà le vacanze davvero speciali”.

I tour di Vespa Escape prevedono tre itinerari a scelta per esperienze uniche e indimenticabili:

Itinerario 1: “Gusto e Tradizione” – Polignano a Mare, Conversano, Monopoli. Si parte dalla città di Domenico Modugno per proseguire lungo la costa fino all’Abbazia di San Vito e Costa Ripagnola, uno degli angoli più autentici e selvaggi della costa pugliese. Da qui si parte alla volta delle campagne che portano a Conversano, dove i visitatori potranno ammirare il Castello Aragonese e la Cattedrale, ma avranno l’opportunità di visitare un panificio storico dove osservare le fasi della preparazione della focaccia e, naturalmente, gustarne qualche spicchio. Terminato l’assaggio della focaccia, si parte per Monopoli, attraversando le campagne pugliesi per fare tappa in una masseria. Qui i visitatori conosceranno tutti i segreti dell’arte casearia pugliese e potranno assistere alla produzione della mozzarella e di altri formaggi. Infine si arriva in città, per una passeggiata lungo il porto e nel centro storico, per poi rientrare a Polignano e visitare il laboratorio artistico di Peppino Campanella.

Itinerario 2 – Itinerario 2: “Borghi e Grotte” – Polignano, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte Dopo un breve giro panoramico attraverso le vie di Polignano, si parte alla volta di Monopoli, tra mare e campagna. Lungo la strada costiera, sono previste soste in calette storiche come Portalga o Cala Incina. In questo itinerario i viaggiatori potranno ammirare la bellezza delle zone rurali, tra uliveti secolari e muretti a secco. Una volta a Monopoli ci si immerge nel fascino del centro storico e si procede poi con la visita al frantoio gestito dalle Sorelle Barnaba per assistere alla lavorazione dell’olio e per partecipare a una degustazione di oli e prodotti locali. Successivamente, ci si sposta verso Alberobello, per una passeggiata tra i trulli. Immancabile la sosta gastronomica per gustare il panino “Pasqualino”, tipico di Alberobello, simbolo della cucina locale. Si procede poi verso Castellana, per una visita alle Grotte e molto molto altro.

Itinerario 3: Tra Mare, Campagna e Trulli della Valle d’Itria

Questo itinerario offre una giornata ricca di scoperte. Si parte da Polignano a Mare per proseguire verso Monopoli, passando attraverso tratti panoramici che regalano viste mozzafiato sul mare Adriatico. Dopo la visita del centro storico di Monopoli e delle sue bellezze, il percorso prosegue lungo la litoranea in direzione Scavi di Egnazia. Poi si procede verso il Parco rupestre Lama d’Antico, con una a Speziale, presso l’azienda agricola locale che ospita “Agrobistrot”. Qui i turisti potranno partecipare a un pic nic con prodotti agricoli a chilometro zero, per poi ripartire in direzione di Cisternino e Locorotondo. Sulla via del ritorno, il tour prevede un’altra sosta al Salumificio Santoro prima del rientro a Polignano a Mare, dove i visitatori parteciperanno a una cooking class per imparare a preparare le orecchiette, la focaccia e i dolci di mandorla.

“Tutti gli itinerari sono stati pensati per offrire una full immersion nella vita e nelle tradizioni pugliesi – aggiunge Lofano – e per essere totalmente flessibili. I visitatori, infatti, potranno scegliere tra tour giornalieri o distribuiti su più giorni. Questo progetto, poi, ha il grande obiettivo di mettere in connessione i turisti con paesaggi unici al mondo e la realtà di operatori locali, piccole aziende del territorio, artigiani, mostre e tutto quello che la Puglia offre”.