Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Giovedì 9 novembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, secondo appuntamento con la trentunesima Stagione Eventi musicali dell’Orchestra della Magna Grecia. Protagonista, voce e direzione, con “Canzoni argentine” è José Cura, uno dei più grandi tenori al mondo.

Un affresco musicale di ritmi, colori e melodie. Cura, artista istrionico e vero mattatore di un concerto che lo vede impegnato come cantante, direttore e compositore. Suoi sono anche tutti gli arrangiamenti per orchestra delle canzoni che hanno reso l’Argentina uno dei Paesi musicalmente più amati del mondo.

Cura, che dirigerà anche l’Orchestra della Magna Grecia, conferma una Stagione di eventi di grande spessore artistico, promossa dalla stessa Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Ministero della Cultura, Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio: BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo. Poltronissima: 30euro+prevendita; Platea e Prima galleria 20euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 10euro+prevendita.

Il concerto in programma al Teatro Orfeo, oltre a due brani di Walsh e Herrera in apertura, si concentra sul ciclo di liriche scritte dallo stesso Cura su testi di Neruda e sulla produzione di canzoni di Carlos Guastavino, definito lo “Schubert argentino”. “Se muoio, sopravvivimi!”: queste le parole che spinsero il grande tenore argentino a comporre le liriche che ascolteremo, quando, impegnato a Palermo nel 1995 nell’opera Francesca da Rimini, trovò in camerino un libro di Pablo Neruda e aprendolo a caso iniziò a leggere versi come “Quando io muoio, voglio le tue mani sui miei occhi, Amore mio, se muoio e tu non muori”.

Da queste letture l’ispirazione di Cura, quasi a sentirsi obbligato a scrivere canzoni su testi del grande Neruda. Accanto a queste canzoni, quelle di Guastavino, compositore simbolo dell’Argentina. Pagine intellettualmente raffinate, dolci o aspre, tristi o umoristiche, talvolta malinconiche, ma sempre toccanti.

Prossimo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2023/2024: sabato 25 novembre, sempre al Teatro Orfeo di Taranto, con “Ezio Bosso: è musica” con il violinista Sergej Krylov e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it