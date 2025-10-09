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Bari-New York: voli United Airlines da maggio, quattro volte alla settimana Aeroporti di Puglia

9 Ottobre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 1° maggio la compagnia United Airlines opererà il collegamento quadrisettimanale tra Bari e New York, aeroporto di Newark.

Il collegamento prevede i seguenti orari:

Bari – New York (EWR)  (lunedì, martedì, giovedì, sabato) p. 9.45 a 14.00

New York (EWR)   – Bari  (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) p. 16.45 a. 7.45 (giorno successivo).

IMG 20231107 WA0000 300x300Siamo in presenza di una notizia di straordinario valore – ha dichiarato il  presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale, inserito in un’alleanza della quale fanno parte alcuni tra i più importanti vettori internazionali, punta con decisione sul mercato pugliese e lo fa con una programmazione impensabile solo sino a qualche mese fa. Si aprono per la Puglia, per la sua industria del turismo e per la rete imprenditoriale, opportunità di sviluppo uniche. Una scelta che non è casuale atteso i lusinghieri risultati ottenuti dal primo anno di operatività della rotta con la metropoli statunitense e il crescente numero di cittadini americani che privilegiano la Puglia per trascorrere una vacanza all’insegna della cultura, della storia e delle migliori tradizioni popolari. Continuiamo a raccogliere i frutti di una programmazione strategica che ha individuato nei mercati di oltreoceano i punti cruciali per lo sviluppo del traffico e che già importanti successi ha ottenuto.

“Sento forte il dovere di ringraziare il Governo regionale, gli Assessorati ai trasporti e al turismo, i Dipartimenti e le strutture regionali e il management e il personale di Aeroporti di Puglia  – ha concluso il presidente Vasile – per la fiducia accordata nella nostra azione finalizzata allo sviluppo dei collegamenti e alla qualificazione e potenziamento delle infrastrutture civili e aeronautiche divenute sempre più attrattive, anche in termini di efficienza delle operazioni, per i più grandi player del trasporto aereo mondiale”.

—–

Intanto nel pomeriggio è arrivato dagli Usa l’aereo cargo per Grottaglie. Partito da Charleston trasporta materiali per lo stabilimento in cui si assemblano i Boeing. L’immagine si riferisce al sorvolo dell’agro di Martina Franca.

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