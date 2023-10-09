La provincia Bat è prima in Italia per denunce di furti d’auto, 1036 ogni centomila abitanti. Foggia seconda con 638,5. Terza Napoli, 616,6. Foggia è invece da record nazionale per riciclaggio ed impiego illegale di denaro. Sono le vette riguardanti la Puglia nell’indice di criminalità 2023, secondo il report diffuso dal Sole 24 ore.

Nella globalità delle fattispecie criminali denunciate, su base provinciale, Milano è davanti a tutte in Italia, seguita da Rimini e da Roma. Tra le pugliesi Foggia è ventesima, la Bat ventisettesima, Bari ventinovesima, Lecce sessantaseiesima, Brindisi settantottesima e Taranto ottantacinquesima, con indici di criminalità dunque fra i più bassi in Italia. Chi l’avrebbe mai detto? Già, chi l’avrebbe mai detto.