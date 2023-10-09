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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Cancellati i voli Ryanair da/per Tel Aviv: anche il collegamento con Bari Aeroporti di Puglia

9 Ottobre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia informa che la compagnia Ryanair ha comunicato la cancellazione del proprio operativo odierno da / per Tel Aviv.


Fritrak - Trasporto acqua




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