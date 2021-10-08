Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia costiera:

Si è svolto il passaggio di consegne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli tra il Tenente di Vascello (CP) Adriana PRUSCIANO e il pari grado Elisa GIANGRASSO, alla presenza del Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Jonica, Contrammiraglio (CP) Giuseppe MELI, in forma riservata e a porte chiuse nel rispetto delle norme anti contagio.

Il Comandante PRUSCIANO ringrazia con affetto il personale in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli per lo sforzo profuso in questi due anni di Comando, peraltro segnati dalla pandemia di COVID 19, ma comunque ricchi di soddisfazioni professionali e personali. Due anni in cui è rimasta alta l’attenzione sul territorio al fine di garantire costantemente la sicurezza in mare, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino, in un tratto di costa sempre più frequentato turisticamente e che ora è nelle prime destinazioni turistiche della Puglia e d’Italia.

La Guardia Costiera di Monopoli si è dimostrata in questi anni sicuro punto di riferimento verso il cluster marittimo e la collettività in genere, obiettivo raggiunto anche grazie alla costante e proficua collaborazione con gli Enti locali e le Amministrazioni del territorio.

Il Comandante Adriana PRUSCIANO è attesa per un nuovo prestigioso ed impegnativo incarico presso la Capitaneria di Porto di Gaeta.

Il Tenente di Vascello Elisa GIANGRASSO, di origini catanesi, assume il Comando della Guardia Costiera di Monopoli dopo diversi anni trascorsi dapprima presso la Capitaneria di porto di Milazzo, poi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto presso l’Ufficio Affari Internazionali e successivamente presso la Direzione Marittima di Catania come Capo Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale e Capo Sezione Sicurezza della Navigazione.

Il Tenente di Vascello Giangrasso si dice onorata dell’incarico conferitole alla guida dell’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, considerato tra i più prestigiosi d’Italia e porterà avanti la propria missione con serietà e dedizione, in continuità con l’operato brillantemente svolto dal suo predecessore.

Confermando la disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le Amministrazioni ed Autorità locali e con gli operatori della realtà portuale, l’Autorità Marittima continuerà ad essere al servizio della collettività, nel rispetto delle norme e delle funzioni del Corpo.