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9 Settembre 2026
Funerali di Lorena Isceri oggi a Squinzano. Lutto cittadino per la vittima di femminicidio La salma arriva da Firenze

Morto nell’ospedale di Taranto dopo il trasferimento da Manduria per la Tac: Perrini, “purtroppo ho avuto ragione” I 69enne ella notte letale. Il consigliere regionale: avevo avvertito che ci sarebbero state carenze, anche a Martina Franca

9 Settembre 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

La morte del 69enne, che dall’ospedale di Manduria è stato trasferito al Santissima Annunziata di Taranto perché al Giannuzzi non era possibile sottoporlo di notte alla TAC, è un caso di malasanità? Il nesso di casualità sarà accertato dall’autopsia, ma 31 agosto scorso avevo richiesto un’audizione urgente (che allego) perché la decisione di sospendere nella notte i servizi di radiologia notturna degli ospedali di Martina Franca e Manduria. Una scelta inaccettabile, sottolineavo, che scarica sui pazienti le carenze di organico e che presenta gravi profili di rischio clinico e organizzativo. Quel rischio non era un allarme lanciato a caso, ma si è verificato e, qualche giorno dopo, un uomo è morto poco dopo il trasferimento a Taranto. All’inizio di settembre avevo lanciato un grido di allarme: i tempi di percorrenza tra i presidi oscillano tra l’ora e l’ora e mezza di viaggio, complicati da una viabilità territoriale già complessa. Per questo avevo scritto al presidente della Commissione Sanità perché convocasse immediatamente l’assessore alla Salute per capire quali sarebbero stati i mezzi e gli equipaggi impiegati, come si sarebbero gestiti eventuali trasferimenti simultanei e se sia stata effettuata una valutazione preventiva del rischio per i pazienti instabili. Non contento, avevo anche presentato un’interrogazione.

“Mai come in questo caso dire ‘ve lo avevamo detto che con questa decisione si metteva a rischio la salute dei cittadini’ è inutile e per certi versi fa persino rabbia, perché se l’autopsia dimostrerà che se fosse stato possibile effettuare la TAC a Manduria il 69enne non sarebbe morto, qualcuno dovrà risponderne anche ad altri livelli, ma se anche non vi è questa correlazione è più che mai urgente che si ponga fine a questo disservizio.”


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