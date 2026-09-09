Di seguito un comunicato diffuso da Asmel:

Dall’assolvimento dell’obbligo scolastico alla laurea, passando per il diploma: il 5° Maxi Avviso ASMEL, pubblicato su InPA, si rivolge a candidati con differenti titoli di studio, in base al profilo professionale scelto.

Le candidature saranno aperte dalle ore 12:00 del 15 settembre alle ore 12:00 del 30 settembre 2026 su Asmelab per la creazione e l’aggiornamento di 39 Elenchi di Idonei, utilizzabili dagli Enti Locali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

I requisiti cambiano a seconda dell’area e della professionalità. Per alcuni profili dell’Area degli Operatori Esperti è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato, dove previsto, da qualifiche, attestati, abilitazioni o esperienza professionale. È il caso, tra gli altri, di profili amministrativi, tecnico-manutentivi e operativi.

Per i profili dell’Area degli Istruttori è invece richiesto generalmente il diploma di scuola secondaria superiore, con eventuali ulteriori requisiti previsti per specifiche professionalità. Rientrano in quest’area, ad esempio, profili amministrativi, contabili, tecnici, informatici e di vigilanza.

Per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione è richiesta la laurea prevista per il singolo profilo. Il Maxi Avviso comprende figure amministrative, contabili e tecniche, ma anche professionalità specialistiche quali assistenti sociali, avvocati, ingegneri e agronomi, per le quali possono essere richieste anche abilitazioni o iscrizioni agli Albi professionali.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano inoltre due nuovi profili richiesti direttamente dagli Enti: Funzionario esperto in contratti pubblici e Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali.

In Puglia, i Comuni soci ASMEL, che possono utilizzare gli Elenchi di Idonei sottoscrivendo l’Accordo per la gestione associata delle assunzioni, sono 212, pari a circa l’83% di tutti i Comuni della regione. Tra gli Enti già aderenti all’accordo figurano, tra gli altri, Alberobello, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, Sannicandro di Bari, Oria, Torchiarolo, Chieuti, Faeto, Lucera, Cavallino, Grottaglie e Leporano.

Come funziona la procedura

Il candidato può presentare domanda per uno o più profili, purché possieda i requisiti previsti per ciascuno. La selezione avviene attraverso una prova svolta da remoto per ogni profilo.

Chi supera la prova entra nell’Elenco degli Idonei relativo al profilo scelto e, nei successivi tre anni, può partecipare agli interpelli attivati dagli Enti aderenti in base alle proprie esigenze di personale.

La procedura consente quindi ai candidati di scegliere di volta in volta gli interpelli e gli Enti di proprio interesse, mentre i Comuni possono attingere a bacini di candidati già selezionati senza dover avviare ogni volta un nuovo concorso ordinario.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online su www.asmelab.it dalle ore 12:00 del 15 settembre alle ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Il Maxi Avviso completo, con il dettaglio dei 39 profili, dei titoli di studio e degli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti, è pubblicato sul portale nazionale inPA.