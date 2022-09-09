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Contrasto al traffico di droga nel dark web: ai domiciliari avvocato di Barletta accusato di avere ecceduto nel suo ruolo Guardia di finanza

9 Settembre 2022
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Di Stefano Inchingolo:

Operazione coordinata dalla procura di Brescia. Fra i destinatari di misure cautelari c’è Michele Cianci, avvocato di Barletta, amministratore delegato della municipalizzata Barsa (servizi ambientali). È coinvolto nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti nel dark web. Perquisizioni a carico altre cinque persone fra Puglia e Brescia.

Cianci è accusato di avere travalicato, quale avvocato, il suo ruolo di difensore di indagati nella vicenda. Che non è connessa al mandato di amministratore dell’azienda pubblica, come lo stesso Michele Cianci tramite i suoi avvocati (riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno) evidenzia nella convinzione di chiarire l’accaduto.

 

 

 

 

 

 

 

 


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