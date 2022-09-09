Di Stefano Inchingolo:
Operazione coordinata dalla procura di Brescia. Fra i destinatari di misure cautelari c’è Michele Cianci, avvocato di Barletta, amministratore delegato della municipalizzata Barsa (servizi ambientali). È coinvolto nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti nel dark web. Perquisizioni a carico altre cinque persone fra Puglia e Brescia.
Cianci è accusato di avere travalicato, quale avvocato, il suo ruolo di difensore di indagati nella vicenda. Che non è connessa al mandato di amministratore dell’azienda pubblica, come lo stesso Michele Cianci tramite i suoi avvocati (riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno) evidenzia nella convinzione di chiarire l’accaduto.