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Bari: consegna di case popolari. Nuovi pullman. Inaugurato depuratore Il sindaco: porto con me la gioia delle famiglie

9 Settembre 2020
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Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari:

A CASA, A CASA!

Di solito sono i cittadini a dirlo ai politici. E invece oggi sono stato io a dirlo a loro, a tutte le famiglie a cui, grazie al finanziamento regionale, è stata assegnata una casa nel quartiere Sant’Anna.

Oggi porto con me la gioia e i sorrisi delle famiglie che aprivano quelle porte e che possono guardare con più fiducia al futuro. Nel frattempo continuiamo a lavorare per restituire la stessa fiducia agli altri residenti di questo quartiere.

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IMG 20200909 WA0001Questi sono i primi 8 nuovi autobus ibridi sui 23 totali che abbiamo acquistato grazie a un finanziamento della Regione Puglia. La fornitura completa arriverà entro il 24 settembre per accogliere al meglio gli studenti alla riapertura delle scuole.

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Di Francesco Santoro:

Inaugurazione per il nuovo depuratore di Bari ovest, tra il quartiere San Paolo e la Zona industriale. L’impianto dell’Acquedotto pugliese è stato ammodernato grazie ai fondi della Regione Puglia e dell’Autorità idrica pugliese. Trentacinque milioni di euro hanno permesso di aumentare la capacità di trattamento delle acque da 241.000 a 360.000 abitanti equivalenti e di migliorare il sistema di depurazione nella città capoluogo. Potenziata le linee delle acque, dei fanghi e della combustione di biogas, con una crescita della produzione di energia elettrica e termica. Inoltre, si è deciso di migliorare i sistemi di trattamento e deodorizzazione dell’aria ed è stato dato il via a un impianto di cogenerazione che sfrutta il biogas generato dai fanghi.


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