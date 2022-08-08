Di seguito alcuni comunicati diffusi dal Comune di Noci:

Continua l’opera di rinnovo e potenziamento del parco mezzi e attrezzature in dotazione alla Polizia Locale di Noci. Ultimo arrivo, la nuova Panda Hybrid.

Il Sindaco Domenico Nisi si è congratulato con il Comandante Giuseppe Ricci, esprimendo soddisfazione per la novità: «È una bella notizia per Noci, che vede così arricchire ulteriormente il parco auto in dotazione alla Polizia Locale. Con questi nuovi mezzi sono certo potremo rendere un servizio migliore alla cittadinanza».

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Prosegue l’opera di restyling di via Di Vittorio, all’insegna del benessere e del tempo libero. Non molto tempo fa nell’area è stata, infatti, realizzata un’area attrezzata per il fitness, mediante l’installazione di attrezzature sportive all’aria aperta. Ora, grazie ad un ulteriore finanziamento di € 48.823,38 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 ottenuto dal Comune di Noci allo scopo di incentivare gli investimenti di infrastrutture sociali, sarà realizzata in situ un’area soft-fitness, al fine di ampliare l’offerta di spazi destinati all’attività all’aria aperta anche ad utenti di fascia d’età più avanzata, con la scelta di attrezzature fruibili da tutti, ad ogni livello.

Il progetto, nello specifico, prevede l’installazione stazione per lo stretching, stazione per migliorare l’equilibrio, attrezzo per la mobilità articolare del busto e delle spalle, 2 step, alcuni attrezzi cardio: un attrezzo per la simulazione della camminata (Air Walker), un attrezzo per mobilità coordinata di gambe e braccia (Crosstrainer) ed un attrezzo per il potenziamento dei gruppi muscolari alti. Le attrezzature saranno installate su un nuovo pavimento rifinito in resina sportiva per garantire anche esercizi a corpo libero.

«Come Amministrazione siamo costantemente a lavoro per cogliere ogni opportunità di finanziamento utile a migliorare l’aspetto e la vivibilità degli spazi pubblici – commenta il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, avv. Rocco Mansueto. – Realizzare aree per lo sport all’aria aperta accessibili a tutti è fattore importante per promuovere il benessere e per rivalorizzare luoghi altrimenti sottoutilizzati. In questo caso andiamo ad attenzionare un’utenza di età più avanzata, per la quale sono noti i benefici derivanti dall’attività fisica, dando un ulteriore significato sociale all’intervento».

«Si continua a seguire, in sinergia, l’obiettivo di migliorare la funzionalità e il decoro degli spazi pubblici, incentivando l’attività sportiva all’aperto – aggiunge l’Assessore al Decoro Urbano, Natale Conforti. – Il primo intervento realizzato nell’area ha ottenuto un riscontro molto positivo dai nocesi, che già erano soliti scegliere l’area verde di via Di Vittorio per correre e tenersi in forma e siamo certi che apprezzeranno anche questa ulteriore implementazione. Peraltro è previsto nell’area anche il ripristino delle panchine esistenti, che risultano attualmente danneggiate».

«L’attuazione di politiche di promozione del benessere, anche attraverso lo sport, era parte del nostro programma, nel quale avevamo l’ambizione di creare le condizioni per fare di Noci una “città della salute” – dichiara il Sindaco, dott. Domenico Nisi. – Con questi interventi si promuove il cosiddetto “sport di cittadinanza”: creare spazi di socialità all’aperto per ogni età è fatto di civiltà, nel senso della promozione delle pari opportunità, del contrasto al fenomeno dell’isolamento e di una maggiore vivibilità dei nostri quartieri».

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Sono stati affidati i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade extraurbane finanziati con fondi ministeriali pari a € 60.000,00 assegnati ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per le annualità 2022 (Decreto Ministero dell’Interno del 14/01/2022).

Tra le viabilità site nell’agro di Noci, sono state selezionate quelle che richiedono maggior manutenzione come di seguito elencate: 1^ Traversa Murgia d’Antici, S.C. 1^ Traversa Dx Lamione difesa, S.C. 2^ Traversa Dx Lamione difesa, S.C. II Traversa Via Castellanete Vicinale per Saponiera, S.C. Palazzi, S.C. Zuppino, S.V. 5 Traversa Vicinale Castellaneta Bonelli, S.V. Boccardo, S.V. Casa Le Gatte, S.V. Castellaneta – Bonelli, S.V. Foggia Nuova, S.V. II Traversa Vicinale Foggia Nuova, S.V. Traversa Barsenti Fino al limite Comunale Noci, S.V. Gemma Bella e S.V. Gemma D’Arrigo.

A seconda delle condizioni, sono previste la fornitura e posa in opera di misto pietrisco stabilizzato compreso stesura con macchine livellatrici e rullatura con rullo di peso adeguato e la fornitura e posa in opera di tappetino di usura lavorato a mano con sottostante emulsione bituminosa compresa rullatura per rappezzi stradali da eseguirsi.

«I fondi messi a disposizione dal Ministero degli Interni ci consentono di eseguire la manutenzione straordinaria su alcune strade rurali. Si tratta di un primo stralcio di opere messe in cantiere da questa amministrazione, in attesa di un più ampio finanziamento che ci consenta di intervenire più massicciamente sulle tante strade extraurbane del nostro territorio» commenta il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, avv. Rocco Mansueto.

«Si tratta di un ulteriore intervento, rispetto a quelli già realizzati per la manutenzione straordinaria delle strade rurali – aggiunge l’Assessore alle Attività Produttive, Natale Conforti. – In questo momento andiamo a migliorare complessivamente la viabilità dell’agro, garantendo una maggiore sicurezza delle nostre strade e venendo incontro alle esigenze di numerosissime aziende agricole e zootecniche».

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Si comunica che gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro famigliari, possono esercitare il loro diritto di voto all’estero.

A tal scopo, la richiesta per l’opzione di voto all’estero deve essere presentata entro il 28 agosto 2022 al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali tramiste posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi ufficioelettorale.comune.noci@pec.rupar.puglia.it o giovanna.trisolini@comune.noci.ba.it, oppure recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, utilizzando l’allegato modello.