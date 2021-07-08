Di seguito un comunicato dal Comune di Noicattaro:



Un evento per discutere del presente e del futuro della ciliegia nel territorio pugliese. Ne parlerà lunedì 12 luglio alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune di Noicàttaro, Giuseppe L’Abbate, deputato della Commissione Agricoltura con il direttore di Crea Ricerca Stefano Vaccari, il presidente del GAL Sud Est Barese Pasquale Redavid e il consigliere GAL Ponte Lama Vincenzo Patruno. Introducono i lavori il sindaco del Comune di Noicàttaro Raimondo Innamorato, la sindaca del Comune di Turi Tina Resta, il sindaco del Comune di Conversano Giuseppe Lovascio e il sindaco del Comune di Casamassima Giuseppe Nitti.

“Appuntamenti come questi – dichiara il sindaco Raimondo Innamorato – rappresentano un’occasione preziosa per accogliere le riflessioni che provengono dal mondo agricolo e per essere sempre presenti accanto a un comparto che rappresenta il cuore pulsante dell’economia del nostro territorio. Ringrazio Giuseppe L’Abbate per aver promosso un appuntamento utile a programmare nuove strategie volte a valorizzare un mercato in crescita come quello cerasicolo che negli ultimi anni ha segnato un trend positivo in Italia e in Puglia”.