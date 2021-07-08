rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

“Ciliegie: strategie per un futuro vincente” lunedì a Noicattaro Convegno

9 Luglio 2021
ciliegia ferrovia

Di seguito un comunicato dal Comune di Noicattaro:

Un evento per discutere del presente e del futuro della ciliegia nel territorio pugliese. Ne parlerà lunedì 12 luglio alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune di Noicàttaro, Giuseppe L’Abbate, deputato della Commissione Agricoltura con il direttore di Crea Ricerca Stefano Vaccari, il presidente del GAL Sud Est Barese Pasquale Redavid e il consigliere GAL Ponte Lama Vincenzo Patruno. Introducono i lavori il sindaco del Comune di Noicàttaro Raimondo Innamorato, la sindaca del Comune di Turi Tina Resta, il sindaco del Comune di Conversano Giuseppe Lovascio  e il sindaco del Comune di Casamassima Giuseppe Nitti.

 

“Appuntamenti come questi – dichiara il sindaco Raimondo Innamorato – rappresentano un’occasione preziosa per accogliere le riflessioni che provengono dal mondo agricolo e per essere sempre presenti accanto a un comparto che rappresenta il cuore pulsante dell’economia del nostro territorio. Ringrazio Giuseppe L’Abbate per aver promosso un appuntamento utile a programmare nuove strategie volte a valorizzare un mercato in crescita come quello cerasicolo che negli ultimi anni ha segnato un trend positivo in Italia e in Puglia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione