Di seguito il comunicato:

È partita ieri mattina dall’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, la 20esima edizione di “Sognando Itaca”, il progetto di vela terapia riabilitativa per migliorare la qualità dei pazienti oncoematologici, promosso da Ail, Associazione italiana lotta alle leucemie, linfomi e mielomi, in occasione della Giornata nazionale contro i tumori del sangue che ricorre il 21 giugno. La presentazione è avvenuta nella prestigiosa sede della Compagnia della vela, con vista laguna, con un nutrito panel di relatori tra cui il presidente nazionale Giuseppe Toro e il vice presidente nazionale e coordinatore dell’iniziativa Giuseppe Navoni. Riprendendo l’immagine mitica di Ulisse che nell’Odissea ritorna a casa dopo varie peripezie, la barca è salpata dal bacino San Marco verso Brindisi dove approderà il 18 giugno dopo aver toccato anche Rimini, Pesaro, Ancona e Giulianova: sulla rotta di una méta ideale che vuol dire guarigione, sempre più possibile con queste malattie, e ritorno a una vita piena e serena.

Sognando Itaca è nata nel 2006, sul Lago di Garda, così chiamata perché, come Ulisse, i pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Durante il viaggio hanno la possibilità di scoprire nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse. Dal 2009 il progetto ha raggiunto il mare: una barca a vela AIL, con skipper professionisti, pazienti in fase riabilitativa, medici, infermieri e psicologi, naviga lungo le coste italiane, ad anni alterni mar Adriatico o mar Tirreno, facendo tappa nelle città in cui è presente una divisione di Ematologia.

“In ogni porto di attracco- ha spiegato il presidente nazionale di Ail Toro- le sezioni Ail coinvolte danno vita all’Itaca Day, durante il quale i pazienti, adulti e bambini, accompagnati da volontari, medici e infermieri, hanno la possibilità di imbarcarsi per vivere un’esperienza a bordo. L’obiettivo è di diffondere la vela terapia quale metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti, in un binomio ambiente-salute sul quale molto stiamo puntando”. L’iniziativa è patrocinata dal CONI, dalla Federazione Italiana Vela e dalla Lega Navale Italiana. Durante l’incontro è stato ricordato il centenario della nascita del Principe Fabrizio

Alliata di Montereale che ha avuto un ruolo fondamentale tra i membri fondatori dell’Ail nel 1969. Hanno partecipato all’incontro di presentazione alla stampa a Venezia Simona Donati, Esperto Segreteria Tecnica del Ministero per le Disabilità (il ministro Alessandra Locatelli ha inviato un messaggio di auguri), Lamberto Dehò, Vicepresidente e Responsabile delle sedi Compagnia della Vela, Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL, Giovanni Alliata di Montereale, Presidente Onorario AIL Venezia, Alessandro Simon, Presidente AIL Venezia, Giuseppe Navoni, Vice Presidente Nazionale AIL, Presidente AIL Brescia, Coordinatore Sognando Itaca, Cristina Skert, Direttore UOC Ematologia, Direttore Programma Trapianto Metropolitano Veneto Ospedale dell’Angelo Mestre-Venezia, Eleonora Cason, Psicologa e Psicoterapeuta AIL Treviso, Aurelio Angelini, già Professore ordinario di Sociologia dell’Ambiente, Presidente Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030, Mariaclaudia Cusumano, Ricercatrice e Sociologa dell’Ambiente e del Territorio dell’Università Milano-Bicocca, Daniele Scarpa, Skipper Progetto Desire Ail Venezia e Marco Semprebon, Responsabile Territorial Development Nord Est UniCredit. Sognando Itaca è realizzata con il contributo incondizionato di GSK, Cbill, Decathlon.

Anche quest’anno si inserisce tra le attività che l’AIL e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 21 giugno, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri, per l’informazione sulle ultime novità scientifiche nella cura dei tumori del sangue e sui progetti per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti (dalle ore 8 alle 20.00, sarà attivo il Numero Verde AIL – Problemi Ematologici 800226524).