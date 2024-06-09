L’immagine di home page è tratta6da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile. Aree del nord Italia oggi in allerta per possibili temporali.
Il ministero della Salute ha invece diffuso il bollettino ondate di calore con la Puglia che vede incrementare il caldo. Tra le città italiane prese a campione Bari è l’unica oggi in codice arancione.
Di seguito il bollettino ondate di calore emesso dal ministero della Salute:
|Citta’
|07/06/2024
|08/06/2024
|09/06/2024
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)