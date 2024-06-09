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Calabro, Bleve: allenatore e portiere pugliesi nella Carrarese che torna in serie B dopo 76 anni Toscani promossi per avere vinto i playoff. Eccellenza, andata finale: Bisceglie-Costa d'Amalfi 1-1

9 Giugno 2024
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L’allenatore Nicola Antonio Calabro, di Galatina, lo scorso anno era tecnico della Virtus Francavilla Fontana. I pugliesi quest’anno sono retrocessi in D, Calabro oggi ha portato la Carrarese a vincere i playoff della serie C. I toscani, superato il Vicenza nel doppio confronto, raggiungono le vincitrici dei tre gironi Mantova, Cesena e Juve Stabia e tornano in serie B da dove mancavano dal 1948.

Un successo che non parla pugliese solo per l’allenatore. Protagonista principale Marco Bleve, leccese. Dieci anni fa era il giovanissimo portiere pararigori del Martina.

È brindisino il difensore Pinto, 25 anni. Altro giocatore della rosa apuana, per una vittoria vissuta in Toscana ma anche in Puglia, particolarmente in Salento e Valle d’Itria, c’è un pezzettino di festa.

Andata delle sette finali playoff di Eccellenza: fra queste Bisceglie-Costa d’Amalfi 1-1. Ritorno fra una settimana.

(immagine: tratta da profilo Carrarese calcio 1908)

 

 

 

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