Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia:

Venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno i Presidenti di “Incontri con l’Esperto” Dott. Fausto Tricarico, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia ospedaliera e Prof. Antonio Ambrosi, Direttore della Chirurgia Universitaria del Policlinico di Foggia, presenteranno quest’anno, in occasione del ventennale dei Seminari, un evento culturale e scientifico che avrà luogo a Troia presso l’Auditorium Jean Marie Martin.

Si tratta della prima iniziativa che si terrà presso l’Auditorium Jean Marie Martin di Troia, recentemente restaurato e ricavato in una chiesa sconsacrata del 1500.

L’evento avrà inizio venerdì 9 giugno alle ore 15.00 con una cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione di prestigiosi rappresentanti del mondo della cultura e della politica.

Sabato 10 giugno alle ore 9.00 avrà inizio il congresso con una Podium Presentation, che è una rassegna della Chirurgia pugliese dove i Direttori delle Strutture Chirurgiche individuate presenteranno un argomento che rappresenta il frutto del proprio lavoro e del gruppo che rappresentano.

L’evento nasce dalla collaborazione tra la Chirurgia Ospedaliera e la Chirurgia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia e rientra tra le iniziative culturali e di insegnamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.

Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico di Bari:

Formare un manager in grado di contribuire all’evoluzione del Sistema Sanitario regionale, attraverso la formazione specializzata dei dirigenti delle Strutture pubbliche e private. È questo lo scopo del workshop “Le sfide della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale per i soggetti del Ssn” che si terrà domani, venerdì 9 giugno, a partire dalle 9, nell’aula Frugoni del Padiglione Chini, al Policlinico di Bari. L’iniziativa è promossa dal Cursus (Coordinamento Universitario Regionale per la formazione superiore in Salute e Sociale) con il patrocinio della Regione Puglia e delle università pugliesi. Il workshop di avvio del Corso 2023 per dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di aziende ed enti del Servizio Sanitario è un momento importante per riflettere sulla funzione e il ruolo che i direttori di struttura complessa in ospedale e sul territorio possono avere per contribuire a governare processi di cambiamento idonei a migliorare la tutela della salute e a realizzare un benessere organizzativo per chi opera nelle strutture del Ssn.

Ad introdurre i lavori sarà Giovanni Gorgoni, direttore Aress Puglia. Previsti anche gli interventi dell’assessore regionale alla Salute Rocco Palese, del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, dei Rettori e di alti dirigenti delle Università pugliesi. Dopo i saluti istituzionali, il direttore Gorgoni introdurrà il primo panel sulla “Sanità 4.0 – tecnologie, innovazioni e strategie digitali“. A seguire, la tavola rotonda su “E-Health: prepararsi oggi per valorizzare le opportunità“.