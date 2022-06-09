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Puglia: 1143925 positivi a test corona virus, incremento di 1547 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 giugno 2022

1.547

Nuovi casi

11.026

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 540
Provincia di Bat: 134
Provincia di Brindisi: 110
Provincia di Foggia: 300
Provincia di Lecce: 289
Provincia di Taranto: 150
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 4
17.624

Persone attualmente positive

239

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.143.925

Casi totali

11.116.245

Test eseguiti

1.117.751

Persone guarite

8.550

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 376.590
Provincia di Bat: 100.504
Provincia di Brindisi: 106.830
Provincia di Foggia: 167.139
Provincia di Lecce: 227.139
Provincia di Taranto: 153.413
Residenti fuori regione: 8.636
Provincia in definizione: 3.674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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