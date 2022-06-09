Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 540
Provincia di Bat: 134
Provincia di Brindisi: 110
Provincia di Foggia: 300
Provincia di Lecce: 289
Provincia di Taranto: 150
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 4
17.624
Persone attualmente positive
239
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.117.751
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 376.590
Provincia di Bat: 100.504
Provincia di Brindisi: 106.830
Provincia di Foggia: 167.139
Provincia di Lecce: 227.139
Provincia di Taranto: 153.413
Residenti fuori regione: 8.636
Provincia in definizione: 3.674