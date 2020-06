Di seguito il comunicato:

ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha organizzato un nuovo appuntamento del Tour Appalti in diretta live il 9 giugno dalle ore 12:00 alle 13:30 rivolto ai Comuni della Puglia. La diretta affronta le problematiche relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e degli affidamenti diretti alla luce dei decreti “Rilancio” e “Cura Italia” e dei connessi provvedimenti di Protezione Civile, MIT e ANAC. Dai sindaci del territorio, la valutazione su risorse e semplificazioni annunciate e le proposte per la ripartenza degli appalti. “E’ fondamentale portare avanti un progetto di snellimento della burocrazia nel settore degli appalti – dichiara Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino (BR) -. Inoltre c’è bisogno di rivedere il ruolo dei Comuni, messo sempre più da parte. Un esempio su tutti l’abbiamo vissuto in questa fase di emergenza dove lo Stato ha avocato a sé le decisioni e la gestione delle risorse, ma le responsabilità sono rimaste ai Comuni”. Ignazio Di Mauro, sindaco di Poggiorsini (BA) segue la stessa linea: “Per la ripartenza è importante modificare la normativa relativa agli appalti che deve essere chiara. Abbiamo inoltre bisogno di una sburocratizzazione delle procedure”. Oltre al sindaco Allegrini e a Di Mauro, parteciperanno Fulvio Pedone, sindaco di Lizzanello (LE) e Antonio Tutolo, sindaco di Lucera (FG). Le conclusioni sono affidate a Francesco Pinto, Segretario generale Asmel. Sarà possibile seguire il Tour Appalti dalla pagina Facebook ASMEL.