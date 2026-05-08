Di seguito il comunicato:

In vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, Martina Franca è al centro dell’attenzione dello sport giovanile con il nuovo Festival dello Sport, un format rinnovato che sabato 9 maggio farà tappa al Parco Ortolini in abbinamento al Trofeo Valle d’Itria Kids. L’evento, organizzato dalla Maestri MTB Martina Franca, è valido come prova del Meeting Regionale FCI Puglia e del Challenge Magna Grecia. La manifestazione si snoderà su due percorsi tecnici: uno più impegnativo con dossi naturali per le categorie G5 e G6, e un anello pianeggiante di 400 metri per i giovanissimi delle categorie G4, G3, G2 e G1, oltre ai giovanissimi delle classi MPG, PG, ID e Agonisti ID. Per i più piccoli delle categorie G1 e G2 è inoltre prevista una gimkana specifica, pensata per esaltare l’abilità pura e la destrezza. Le attività inizieranno alle ore 15:00, offrendo alle nuove leve del pedale l’opportunità di mettersi bene in mostra in una vetrina di prestigio immersa nel paesaggio murgiano.

BITONTO – Il sodalizio Dynamik Bike inaugura la 3ª XC Lama Balice, evento di rilievo valido come Campionato Regionale FCI Puglia master per la specialità mountain bike cross country e quinta tappa del Challenge XCO Puglia. Lo spettacolare scenario naturale di Bitonto ospiterà un tracciato interamente sterrato di 5,8 chilometri, caratterizzato da un dislivello di 120 metri tra steppa argillosa e passaggi tecnici in single track. Il programma agonistico inizierà alle 9:30 con le categorie juniores, under 23, élite e i raggruppamenti delle categorie amatoriali impegnati nella conquista del titolo regionale amatoriale. Alle 11:15 la scena passerà alle giovani promesse delle categorie esordienti e allievi, che si misureranno su un percorso ridotto di 4,1 chilometri con 80 metri di dislivello a giro. Per assicurare il supporto tecnico, l’organizzazione ha predisposto un’area di assistenza a soli 200 metri dal traguardo. La giornata si concluderà con le premiazioni rivolte ai primi tre classificati di ogni categoria.

ALBEROBELLO – Domenica 10 maggio, Alberobello si trasforma nel palcoscenico della 29ª Granfondo Alberobello Murge, un viaggio tra i muretti a secco e l’altopiano delle Murge. La grande novità di quest’anno è la sinergia organizzativa tra la Spes Alberobello di Rino Perta e l’Asd 1 D+ (Un Dente in Più) di Gianni Fato, uniti per elevare il prestigio della manifestazione. Sotto lo slogan “Tra Leoni e Strade Bianche”, gli atleti partiranno alle 8:30 dalla scenografica cornice di Largo Martellotta per affrontare due percorsi distinti. La Gran Fondo si snoda su 128 km includendo la leggendaria salita dei Leoni, mentre la Medio Fondo propone 76 km con 5 km di suggestive strade bianche nella zona dell’Acquedotto Pugliese.

ALESSANO – Domenica 10 maggio, gli spazi della scuola elementare in Via Rimembranze ad Alessano faranno da cornice alla 2ªGimkana Alessanese Kids, una mattinata che promette sport, divertimento e un pizzico di spettacolo. A cura della Scuola Ciclistica Alessanese, con ritrovo alle 8:00 e inizio delle gare alle 9:30, l’evento metterà al centro la destrezza pura: un tracciato impegnativo tra coni, slalom e repentini cambi di direzione, studiato per affinare il controllo del mezzo e la coordinazione dei piccoli atleti. Quest’anno, la manifestazione alza l’asticella della precisione grazie all’impiego del cronometro elettronico e alla grafica live su maxi schermo, che permetterà a pubblico e partecipanti di seguire i tempi in tempo reale. Un’esperienza avvincente che proietta i futuri corridori in una dimensione agonistica professionale, garantendo al contempo la massima sicurezza.