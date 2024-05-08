Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Un grande ritorno, quello di Toti e Tata, ovvero Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, coppia storica della comicità pugliese che, venerdì prossimo, 10 maggio, farà tappa sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca con il loro ultimo spettacolo “Il cotto e il crudo“.

Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, è proprio la Puglia, come regione, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, la protagonista della messa in scena.

Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio scoppia un conflitto senza precedenti che, in breve tempo, li porterà inesorabilmente al “chi sono io ed al chi sei tu“. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica.

Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e, soprattutto… il ragù che cuoce dalle cinque di mattina.

Biglietti su ticketone e al botteghino del Teatro Nuovo aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 e il martedì, giovedì e sabato anche di mattina dalle 11 alle 12.30. Tel. 080.840.73.13. Under 18 ingresso: 6 euro.

Sipario alle 21.