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Cerignola: auto rubate e ridotte a scheletri e motori rinvenuti durante il controllo Carabinieri

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Continuano i servizi ad alto impatto sul territorio di Cerignola, dove i Carabinieri della locale Compagnia in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, che hanno perlustrato le vaste aree rurali della città per contrastare i reati predatori, e i carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia, che hanno monitorato i quartieri più sensibili della città.

 

Durante le attività di perlustrazione delle vastissime aree rurali della città, i carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, in località Lupara, hanno rinvenuto le scocche di due autovetture, completamente cannibalizzate, risultate rubate il giorno prima a Foggia e ad Orta Nova. Nelle stesse campagne i militari hanno rinvenuto cinque motori di varie marche appartenenti ad altrettante autovetture. Tutto il materiale è stato sequestrato per gli accertamenti del caso.

 

Nell’ambito delle attività volta ad incrementare la sicurezza stradale, 6 persone sono state multate per guida senza patente e sono state sequestrate 9 autovetture poiché prive di copertura assicurativa. Altre contravvenzioni sono state elevate per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e per l’uso dei telefoni cellulari durante la guida.

 

I controlli hanno riguardato anche il contrasto alle violazioni delle misure volte a contenere il contagio da Covid-19. I militari hanno sanzionato 22 persone, principalmente per violazione del “coprifuoco”, assembramenti e mancato utilizzo della mascherina protettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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