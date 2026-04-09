Di seguito il comunicato:

La Valle d’Itria come territorio di eccellenza, capace di attirare persone, idee, imprese. È da questa consapevolezza che nasce Itria Living Experience – Where Tourism Meets Business, la prima edizione di un evento ideato da Michele Capsalachi, ceo di Dimoraeroom, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Martina Franca.

Dal 9 aprile fino al 10 maggio, Palazzo Ducale diventerà un hub con esposizioni, mostre e talk sul tema della relazione tra turismo e sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Il programma si apre nel pomeriggio con l’inaugurazione dell’evento, dalle 16:00 alle 18:00, presso il Salotto Cinese a Palazzo Ducale. In serata, a partire dalle 19:30, si terrà l’apertura ufficiale della mostra “Movimenti d’Arte”, a cura di “La Bottega dell’Angelo”, con evento a cui si accederà esclusivamente su invito, con dress code elegante e formale.

Successivamente, da venerdì 10 aprile il Palazzo Ducale ospiterà un expo dove i partner del progetto presenteranno i propri servizi dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Alle 16.00 prenderà il via il primo workshop sul rapporto tra turismo e investimenti. Interverranno: Michele Capsalachi, Dimoraeroom, Tiziana Martucci di Guido Immobiliare, Mediolanum e Puglia Fenomenale, uno dei più importanti canali social di promozione del territorio pugliese.

L’11 aprile l’esposizione si estende ai Corridoi della Sala D’Avalos e il 12 aprile la mostra “Movimenti d’Arte” chiuderà al pubblico con un networking e saluti finali dalle 17:00 alle 19:00; in serata, sempre alle 17:00, la collaborazione con “Un Abbraccio d’Aiuto – Ambulatorio Solidale” porta nella Biblioteca Comunale una milonga di tango argentino,

Dal 13 aprile e per tutta la durata dell’evento l’esposizione dei partner continua nella Sala Multimediale del Palazzo Ducale con un allestimento permanente aperto al pubblico e inoltre, dal 17 al 19 aprile, ci sarà la possibilità di visitare i più interessanti immobili in vendita sul territorio con un open house aperto al pubblico, con la possibilità di fare networking.

Infine, è in programma in diverse date un workshop sulla finanza agevolata in cui saranno illustrati tutti gli strumenti agevolativi, regionali, nazionali e europei, per favorire gli investimenti in Valle d’Itria.

Il 22 aprile, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e l’agenzia Beyond Brothers e Puglia Fenomenale, sarà affrontato il tema del “brand Valle d’Itria e il 24 aprile Pro Loco Martina Franca organizza una discussione sul rapporto tra turismo e cultura dalle 18:00–20:00. Dalle 21.00, presso il Frantoio Rosso Ipogeo, ci sarà l’esibizione musicale dei Dr.Io.

Il gran finale è affidato ai giorni dal 6 al 10 maggio con l’expo dei partner nella Sala Multimediale del Comune di Martina Franca, con talk e workshop tematici con tutti i partner. La chiusura ufficiale, il 10 maggio, si terrà in Villa Garibaldi con i Mercati della Terra di Slow Food e il finale in jazz con il concerto di Camillo Pace.

“Martina Franca può diventare un modello vincente di integrazione tra turismo e sviluppo culturale ed economico” ha dichiarato l’Assessore al turismo e al marketing territoriale Vincenzo Angelini “A patto che il territorio si faccia trovare pronto a cogliere queste preziose opportunità di crescita e collaborazione con partner prestigiosi e con forte vocazione nazionale e internazionale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle numerose iniziative in calendario a Palazzo Ducale”

“Itria Living Experience”, spiega Michele Capsalachi, ceo di Dimoraeroom “non è soltanto una fiera o un evento culturale, ma una piattaforma strutturata per generare relazioni, favorire sinergie e aprire nuove prospettive di sviluppo economico per il territorio della Valle d’Itria, partendo dalle dinamiche turistiche. Un appuntamento che vorremmo fosse il primo di una lunga serie”.

Partner e sponsor della prima edizione di Itria Living Experience sono: Banca Mediolanum, Generali Agenzia di Martina Franca Corso Messapia 89, Dimoraeroom.com, Guido Immobiliare, Audi Basile srl, VIU, Rossorame, Anteprima D’Oria, La Bottega dell’Angelo, Ottolire resort, Slow Food Martina Franca e Crispiano, Pro Loco Martina Franca, BVF Beach Volley & Friends, Magica Valle d’Itria, Griffes, Ottica Daniele Benincasa, Antica masseria Caroli, La bottega del paniere di Puglia, Bacareto, Olivieri & Figli. Sul fronte dei partner tecnici: M&G Costruzioni, Fratelli Liuzzi, Impresa Consulting e Donato Liuzzi Geometra. Media partner dell’evento è Puglia Fenomenale.

La mostra “Movimenti d’arte”

Allestita nelle Sale Nobiliari del Palazzo Ducale, la mostra propone un incontro straordinario tra giovani artisti emergenti selezionati dalla Galleria d’Arte La Bottega dell’Angelo e tre protagonisti dell’arte contemporanea italiana: Ugo Nespolo, Angelo Accardi e Marco Lodola. Il risultato è un dialogo vibrante tra linguaggi, materiali e visioni che attraversano il presente con ironia, energia e riconoscibilità. Il colore diventa il filo conduttore di una narrazione dinamica e stratificata: Nespolo porta in scena il suo universo ludico e colto, fatto di contaminazioni tra arte, cinema e design; Accardi, con le sue iconiche presenze sospese tra realtà e immaginazione, invita lo spettatore a interrogarsi sul senso del tempo e dello spazio; Lodola illumina il percorso con le sue sculture luminose, vere icone pop che trasformano la luce in un linguaggio artistico festoso e immediatamente accessibile. Dal segno grafico alla pittura, dalla tridimensionalità alla luce, ogni opera contribuisce a costruire un racconto corale sulle trasformazioni della società contemporanea.