Gran parte del Molise e parte dell’Abruzzo in allerta arancione, secondo lo schema della protezione civile. Rischi di frane essenzialmente, conseguenza del maltempo dei giorni scorsi. In tema di frane la più grande d’Europa, quella di Petacciato, ha fatto danni notevolissimi.

Domani è prevista la riattivazione della linea ferroviaria, cosa per cui da ieri sera sono in corso lavori. Ci vorrà più tempo per il tratto di autostrada A14.

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Di seguito la comunicazione di Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato.

Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia:

Per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli.

Per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.

Per i mezzi pesanti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A30 Caserta-Salerno, sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari. Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione nord/Pescara.

Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, percorrere la A30 Caserta-Salerno immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, la A30 Caserta-Salerno, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.

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Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

Aggiornamento

La circolazione permane sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia a seguito di un movimento franoso nella località di Petacciato.

I treni a lunga percorrenza possono subire limitazioni di percorso o essere instradati su percorsi alternativi con aumento del tempo di viaggio.

I tecnici di RFI sono presenti sul posto per avviare le operazioni di ripristino non appena le condizioni lo consentiranno.

Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su www.trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione.

Treni Intercity Notte direttamente coinvolti e oggetto di variazione di mercoledì 8 aprile:

• ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05): il treno oggi è cancellato.

• ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15): il treno oggi è cancellato.

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno oggi è cancellato.

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno oggi è cancellato.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di giovedì 9 aprile:

• FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno è cancellato.

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (11:27): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) – Lecce (18:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8820 Taranto (9:15) – Milano Centrale (18:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini e Cesena.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno è cancellato tra Pescara e Bari.

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno è cancellato tra Pescara e Bari.

• FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

• FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:57): il treno è cancellato.

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.

• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno termina la corsa ad Ancona.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30): il treno ha orgina da Pescara.

• IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno ha origine da Ancona.

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19): il treno termina la corsa ad Ancona.

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): il treno ha origine da Ancona.

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno termina la corsa ad Ancona.

• IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno ha origine da Ancona.

• IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49): il treno termina la corsa ad Ancona.

• IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16): il treno termina la corsa a Pescara.

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno ha origine da Ancona.

• ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05): il treno è cancellato.

• ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15): il treno è cancellato.

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno non effettua le fermate di San Severo, Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno è cancellato.

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno è cancellato.

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