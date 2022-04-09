Oggi le qualifiche, domani la gara. Fasano-Selva, torna la classica dell’automobilismo con il percorso che dal livello del mare, in poco più di cinque chilometri fra i tornanti, arriva in collina.
Calcio serie B: alle 14 si gioca Lecce-Spal al “Via del Mare”, salentini pienamente in corsa per la promozione diretta in serie A.
In serie C girone C una partita di anticipo: Monopoli-Palermo alle 14,30. Pugliesi che puntano a restare in alto nella zona playoff.
Basket maschile serie A, anticipo alle 18: si disputa Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi.
(immagine: fonte legabasket.it)