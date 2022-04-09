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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Lecce-Spal, Monopoli-Palermo, le prove della Fasano-Selva e Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi Oggi

9 Aprile 2022
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Oggi le qualifiche, domani la gara. Fasano-Selva, torna la classica dell’automobilismo con il percorso che dal livello del mare, in poco più di cinque chilometri fra i tornanti, arriva in collina.

Calcio serie B: alle 14 si gioca Lecce-Spal al “Via del Mare”, salentini pienamente in corsa per la promozione diretta in serie A.

In serie C girone C una partita di anticipo: Monopoli-Palermo alle 14,30. Pugliesi che puntano a restare in alto nella zona playoff.

Basket maschile serie A, anticipo alle 18: si disputa Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi.

(immagine: fonte legabasket.it)

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