Di seguito il comunicato:

Si è conclusa domenica 8 marzo la IV edizione del 3° Memorial Massimo Greco, Torneo Nazionale Open Wheelchair per la categoria Quad FITP-LAB 3.11, ospitato sui campi coperti del Circolo Tennis Calimera “G. Monosi”. Quattro giorni di grande tennis paralimpico, 18 atleti in gara provenienti da tutta la penisola, un montepremi complessivo di 5.000 euro: il torneo chiude con numeri e qualità che confermano la sua posizione di riferimento assoluto nel panorama nazionale. È il primo appuntamento stagionale nel calendario FITP per questa categoria, l’unico nel Sud Italia e quello con il montepremi più alto d’Italia.

LA FINALE DI SINGOLARE

Salvatore Vasta (GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA) si è imposto in finale su Lorenzo Degl’Innocenti con il punteggio di 6-1 7-5. Dominante nel primo set, chiuso rapidamente con un netto 6-1, Vasta ha dovuto fare i conti con la reazione dell’avversario nel secondo parziale, più combattuto e tirato fino all’ultimo scambio. Alla fine, però, la solidità nei momenti decisivi ha premiato il catanese, capace di imporsi 7-5 e di portare a casa il titolo.

Per Vasta si tratta di una conferma straordinaria: è campione per il terzo anno consecutivo sui campi di Calimera, dopo le vittorie nelle edizioni 2024 e 2025. Un dominio che racconta la qualità e la continuità di un atleta che negli ultimi anni ha fatto del Memorial il suo appuntamento preferito. Nella scorsa stagione Vasta si era imposto anche al Master Nazionale, a ulteriore conferma di un momento di forma eccezionale.

IL TORNEO DI DOPPIO

Anche nel doppio trionfa Vasta, questa volta in coppia con Paolo Cancelli. La coppia ha superato Andrea Morandi e Lorenzo Degl’Innocenti con il punteggio di 7-5 5-7 10-4 al super tie-break. Una sfida avvincente, equilibrata per due set, risolta solo nel tie-break finale con una prestazione di grande solidità da parte dei vincitori.

IL TORNEO

Il livello tecnico della competizione è stato ancora una volta molto elevato. Tra i partecipanti figuravano Giovanni Zeni e Lorenzo Degl’Innocenti, entrambi atleti che in carriera hanno raggiunto la top 100 della classifica mondiale. Le semifinali di sabato 7 marzo hanno regalato grande spettacolo: Vasta ha superato Andrea Morandi, mentre Degl’Innocenti ha avuto la meglio su Zeni in un derby di grande esperienza internazionale. Tra gli altri atleti di rilievo in tabellone, Alberto Moja e Giordano Zavattoni hanno contribuito ad arricchire il livello competitivo della manifestazione.

Tra gli atleti locali si sono messi in luce Roberto Sodero, Antonio Montinaro e Andrea Erario, che hanno ben figurato nel torneo rappresentando con orgoglio il territorio salentino.

LA CONFERENZA STAMPA

Sabato 7 marzo, presso la Community Library di Calimera (via Mayro, 72), si è svolta la conferenza stampa ufficiale dell’evento. Tra i presenti, Isidoro Alvisi, Vice Presidente Nazionale FITP, e Michelangelo Dell’Edera, Segretario Nazionale Area Sportiva FITP e Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup – entrambe detenute dall’Italia – hanno fatto bella mostra di sé al centro della sala stampa, a testimonianza del prestigio guadagnato da questa manifestazione nel circuito tennistico nazionale.

IL RICONOSCIMENTO A IO POSSO

Nel corso della conferenza è stato consegnato un riconoscimento speciale all’associazione IO POSSO, ritirato dalla presidente Giorgia Rollo. Si tratta di un’opera del celebre scultore di origini calimeresi Abele Vadacca, donata dallo stesso alla famiglia Greco. L’opera è scolpita su tre tipologie di marmo pregiato – quarzite rossa, bianco Naxos e verde delle Alpi italiane – e vede al centro un ovulo che rappresenta la vita.

«Nel ricordo di Massimo Greco, che credeva nell’inclusione e nella forza della comunità, il maestro del marmo Abele Vadacca ha realizzato quest’opera che consegniamo come riconoscimento a Giorgia Rollo, presidente di IO POSSO. Come una crisalide che si apre e diventa farfalla, l’associazione IO POSSO trasforma i limiti in possibilità e i sogni in libertà concreta. Con il suo impegno rende il mondo più accessibile e umano.»

IL MEMORIAL MASSIMO GRECO

Il torneo porta il nome di Massimo Greco, ragazzo disabile di Calimera, divenuto consigliere comunale, amico di tutti, sempre prodigo e attento al prossimo. Il Circolo Tennis Calimera, presieduto da Umberto Colella, promuove attraverso questa manifestazione l’inclusione sociale attraverso lo sport, tenendo vivi i valori di cui Massimo era simbolo. Accanto al Circolo, l’associazione IO POSSO è co-organizzatrice di un evento che negli anni si è affermato come punto di riferimento imprescindibile per il wheelchair tennis italiano.

IO POSSO

Il progetto solidale nazionale IO POSSO nasce 10 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976–2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 per aver reso il mare alla portata di tutti. Da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici, nel 2015 è nata a San Foca di Melendugno (LE) la prima spiaggia attrezzata per persone con SLA, patologie neuromotorie e gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti.

Nel 2022 una struttura gemella è sorta a Gallipoli (LE), poi a Porto Cesareo (LE) con due sedi. Il format è stato replicato in Sardegna, Emilia Romagna e, nel 2023, in Basilicata a Metaponto con il nome “Il Sogno del Capitano”, in riferimento a Gaetano Fuso. IO POSSO mette inoltre a disposizione gratuitamente un camper attrezzato per chi necessita di trasporto adeguato. Da anni l’associazione sostiene la ricerca scientifica sulle terapie geniche applicate alla cura della SLA.