Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Una serata evento in onore di Enzo Jannacci, in anteprima nazionale giovedì 9 marzo presso il Teatro Kennedy di Fasano, è l’omaggio che il Sudestival dedica a uno dei pilastri della musica, dello spettacolo e della cultura italiana.

Nel decimo anniversario della sua scomparsa, la 23esima edizione del Sudestival celebra l’opera di un artista che ha abitato la terra di confine tra musica e cinema con uno spettacolo-concerto in anteprima nazionale tratto dal libro Enzo Jannacci. Ecco tutto qui di Paolo Jannacci e Enzo Gentile – edizioni Hoepli – con le parole di Enzo Gentile e parole e musica di Paolo Jannacci, al pianoforte.

Tra dischi e canzoni, dal palcoscenico al piccolo e grande schermo, tanti sono stati i luoghi di un’artista geniale e poliedrico. La testimonianza della sua carriera si realizza nell’incontro con suo figlio Paolo, stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con Enzo Gentile, giornalista e critico musicale che lo ha conosciuto e con cui ha lavorato.

Un appuntamento imperdibile e prezioso all’interno del programma del Sudestival, il festival “lungo un inverno”, che dal 27 gennaio e fino al 17 marzo ospita tra Monopoli, Fasano, Bari e Polignano ben 60 proiezioni in 6 sezioni, 12 premi e oltre 40 professionisti del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura.

I Media Partner del Sudestival sono Film Tv, Rivista del Cinematografo, Cinemaitaliano.info;

Partner: Arcadia, Fondazione Puglia, Canale 7, Peugeot – F.lli Tartarelli di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello, FAX Settimanale, Masseria “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli.