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Puglia: task force per l’edilizia sanitaria Insediata

9 Febbraio 2026
task force

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una task force per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle Case di Comunità previste nell’ambito del PNRR.

La task force sarà composta da tecnici dell’Asset che, in collaborazione con il Dipartimento Salute della Regione Puglia, si occuperanno della verifica dello stato di avanzamento dei lavori di ciascuna delle 121 Case di comunità e dei 38 Ospedali di comunità previsti in Puglia e finanziati con il PNRR.

Asset procederà in collaborazione con il Dipartimento Salute e le singole Aziende Sanitarie attuatrici degli interventi.

Il lavoro sinergico di monitoraggio tra Asset e Dipartimento Salute è finalizzato ad accelerare il completamento delle opere previste. La rete delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, dispone di strutture già operative, anche grazie alla presenza di medici di medicina generale, per le quali sono necessari solo piccoli lavori di adeguamento strutturale e funzionale. L’obiettivo è ricondurre l’assistenza territoriale, la più vicina al cittadino, sotto un’unica regia che renda semplice per i cittadini la fruizione dei servizi.

“Ho chiesto alla task force di ottenere nel più breve tempo possibile una fotografia chiara ed oggettiva dello stato di realizzazione delle strutture previste che saranno un pilastro fondamentale per strutturare l’offerta della sanità territoriale che deve congestionare gli ospedali e assicurare ai cittadini una presa in carico più immediata” ha spiegato il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.


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