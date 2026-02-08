Di Nino Sangerardi:

“Negli ultimi anni la Città di Gravina in Puglia è diventata sempre più location di numerose produzioni cinematografiche, nazionali e internazionali, che hanno arricchito la sua già fiorente filmografia. Federico II definì Gravina “giardino delle delizie” e anche noi, in questa breve narrazione , mettiamo a disposizione di turisti e appassionati della Settima Arte il fascino dei luoghi e le storie cinematografiche realizzate a Gravina e nel suo territorio”.

E’ quanto scrive il Dr. Gabriele Buzzi, psicologo, consulente tecnico della pubblicazione “Gravina Cinema 1951-2024. Storie, Personaggi e Luoghi”, ideata e messa in opera a cura dell’Associazione Calcarea gestore dell’Info Point Tourist Information di Gravina in Puglia, Puglia Tourist Information, “Gravina Accoglie. Turismo sostenibile e innovazione tra Pietra, Acqua e Tradizione”, Comune di Gravina in Puglia.

Nel libro è possibile leggere testi( tra l’altro la testimonianza storica del Prof. Giovanni Pacella) e ammirare le locandine d’epoca nonchè le fotografie di Pietro Amendolara inerenti i non pochi film girati nella Città di Gravina Urbs Opulenta dal dopoguerra all’anno 2024.

Si racconta di protagonisti d’eccellenza dello scenario cinematografico internazionale e italiano, esplorazione e costruzione di scene e rappresentazioni in spazi e ambienti unici e significativi.

Per esempio il noto attore e regista americano Mel Gibson che, nel 2025, ha perlustrato i siti gravinesi stante che le riprese del sequel de “La Passione di Cristo”, intitolato “The Resurrection of the Christ”, verranno realizzate tra l’inizio di aprile e maggio 2026 coinvolgendo come set cinematografico le città di Matera e Craco e Gravina in Puglia e Ginosa e Torre Guaceto(Brindisi);

il regista americano Martin Scorsese che ha prodotto la docu-serie The Saints sviluppata nella Zona Archeologica di Gravina.

“Non sapremo se queste riprese verranno utilizzate— rileva Gabriele Buzzi—per la creazione del film oppure saranno scartate. Però abbiamo la certezza che questi luoghi lasceranno una traccia indelebile nell’animo e negli occhi dei cameraman, degli attori e dei registi e degli addetti ai lavori del comparto cinematografico”.

Gravina, merito della sua ricchezza territoriale, è stata sempre luogo di crescita culturale, di conquista e di transito. Meta di pellegrinaggi religiosi, transumanza di uomini e greggi di pecore e scelta “dai viaggiatori del Grand Tour che fin dal XVIII secolo intraprendevano viaggi d’istruzione percorrendo la Via Appia. Gravina, tra l’altro, è dotata di un paesaggio geologico e monumentale mozzafiato che da sempre ha incuriosito e affascinato numerosi cineasti. Il suo ambiente naturale è ricco di grotte, aree boschive, corsi d’acqua, colline che fanno da cornice ad un paesaggio storico considerato tra i più antichi della Puglia”.

Per notizie e indicazioni riguardo “Gravina Cinema” contattare : gabri.buzzi@gmail.com , infopointtouristgravina@gmail.com o recarsi a Gravina Info Point Tourist Via Giacomo Matteotti, 17, Cartolibreria Storica Parrulli Vincenzo Via Giacomo Matteotti 26 vincenzoparrulli@libero.it .