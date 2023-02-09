Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 75
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 62
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
8.490
Persone attualmente positive
165
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.604.755
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.635
Provincia di Bat: 135.827
Provincia di Brindisi: 155.355
Provincia di Foggia: 225.753
Provincia di Lecce: 345.376
Provincia di Taranto: 218.408
Residenti fuori regione: 17.113
Provincia in definizione: 5.376