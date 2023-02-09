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4 Maggio 2026
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Puglia: 1622843 positivi a test corona virus, incremento di 216 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 febbraio 2023

216

Nuovi casi

4.971

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 75
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 62
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
8.490

Persone attualmente positive

165

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.843

Casi totali

13.728.151

Test eseguiti

1.604.755

Persone guarite

9.598

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.635
Provincia di Bat: 135.827
Provincia di Brindisi: 155.355
Provincia di Foggia: 225.753
Provincia di Lecce: 345.376
Provincia di Taranto: 218.408
Residenti fuori regione: 17.113
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 


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