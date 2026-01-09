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Matera: palazzo Malvinni Malvezzi va in locazione Beni pubblici

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Di Nino Sangerardi:

L’Amministrazione della  Provincia di Matera, a breve scadenza, renderà pubblico il nome di chi si è aggiudicata la locazione del Palazzo Malvinni Malvezzi(proprietà della Provincia di Matera), storica dimora che si trova nella città dei Sassi, Piazza Duomo.

Il bando indetto dalla Provincia contempla  l’assegnazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con canone mensile a base d’asta di 11.900 euro e contratto della durata di sei anni, rinnovabile per altri sei.

La decorrenza per la presentazione delle offerte  fissata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

Un edificio– ultimamente restaurato e dotato di impiantistica moderna–  che ospiterà eventi culturali e turistici, mostre e convegni, laboratori e attività educative, mantenendo invariata la destinazione d’uso.

La Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune di Matera si riservano l’utilizzo del Palazzo per finalità istituzionali( trenta giorni all’anno, in via esclusiva e previa calendarizzazione delle date).

Palazzo  Malvinni Malvezzi è riconducibile alla famiglia Malvinni Malvezzi– originaria di Bologna e trasferitasi a Matera nel XV secolo, fregiante il titolo di Duca di Santa Candida dal 1734– che lo abitò dal ‘500 fino agli anni Sessanta del Novecento.

L’immobile si sviluppa su tre livelli, frutto di vari ampliamenti nel corso dei secoli. Il Palazzo nobiliare conserva sale di rappresentanza con tele mitologiche, terrazze panoramiche sui Sassi di Matera e antiche scuderie restaurate.

Nel Palazzo venne fermato il Conte Francesco Gattini in data 8 agosto 1863. Il nobile materano, nel tentativo di scappare dalla sommossa dei braccianti, saltò nel vicino fienile del Palazzo Malvinni Malvezzi, riportando fratture alle gambe, per essere successivamente catturato ed ucciso, insieme al suo segretario e oganista del Duomo di Matera Franceco Laurent, lo stesso giorno in Piazza del Sedile a colpi di pugnale.

Vicenda tragica realizzata a conclusione di un moto popolare richiedente le terre demaniali da coltivare, di cui i latifondisti locali erano diventati proprietari negli  anni precedenti.


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