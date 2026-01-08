La direzione artistica è della cantante, la direzione musicale di(arrangiamenti, orchestrazione e fisarmonica), con l’assistenza di(basso acustico, elettrico e basso tuba). L’organico dell’orchestra è completato dalle voci di(Albania),(Sri Lanka),(Kenya) e, dalle percussioni di(Senegal – djembe e droma),(Kenya – tamburi africani – doun doun),(tamburi a cornice – tamburello e duff persiano),(shaker, cymbals e calabash),(flauto dolce soprano e contralto, doppio flauto, bifara, bouzouki irlandese), la danza di(Senegal) e. Ospiti dei nove brani del disco sono(Tunisia – oud e voce),(Albania – violoncello),(voce e tamburello, duff e karkab),(voce e bouzouki greco),(tromba),(sax soprano, contralto e baritono) e(chitarra elettrica), che ha curato anche riprese, missaggio e mastering da).

«Tutto è nato dall’incontro con le persone e le culture che abitano il quartiere. Ascoltando lingue, canti e riti diversi, abbiamo lasciato che la tradizione salentina si aprisse a nuovi orizzonti, intrecciandosi con suoni e ritmi arrivati da lontano. Dai luoghi di preghiera alle feste di comunità, il lavoro è cresciuto come un’esperienza condivisa, in cui musica e danza si tengono per mano e diventano spazio di relazione tra radici locali e presenze internazionali», racconta Raffaella Aprile. «In questo viaggio le voci hanno imparato a muoversi insieme, attraversando timbri, colori e pulsazioni che raramente si incontrano. Le percussioni africane e il canto salentino trovano un equilibrio naturale, frutto di un cammino lungo e paziente. Caminamenti restituisce proprio questo: il tempo di un laboratorio sempre aperto, che negli anni ha dato forma all’identità dell’Orchestra popolare di Viale Leuca», aggiunge Rocco Nigro.

