L’arcobaleno si riferisce a Martina Franca, ore 7 circa.
Dalle 8 per dodici ore l’allerta secondo il messaggio della protezione civile della Puglia. “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.