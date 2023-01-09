rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia, maltempo: oggi allerta Protezione civile, previsioni meteo

9 Gennaio 2023
IMG 20230109 071751 scaled

L’arcobaleno si riferisce a Martina Franca, ore 7 circa.

Dalle 8 per dodici ore l’allerta secondo il messaggio della protezione civile della Puglia. “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20230108 160719

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione