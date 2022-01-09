Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore.
Il primo fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo fa riferimento a “nevicate: mediamente sopra i 400-700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti: da forti a burrasxa settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte sulle zone costiere, forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.