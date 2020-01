Di Nino Sangerardi:

Non pochi i soldi impegnati dalla Regione per i “Servizi di progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della spesa del servizio sanitario regionale e servizi accessori per le Asl”. Ecco:16.926.372,00 euro.

Alla gara telematica gestita da InnovaPuglia spa,lotto unico e criterio di offerta economicamente vantaggiosa per la durata di 72 mesi, hanno partecipato i seguenti Raggruppamenti temporanei d’imprese : Engineering Ingegneria Informatica spa(mandataria),Pricewaters house coopers advisory spa,Consis soc.cons a rl; Exprivia spa(mandataria),Ads automated data system spa,Advisor spa; Dedalus(mandataria),Deloitte Consulting srl,Links management and technology spa; G.P.I. spa.

Vincitore del bando è risultato—tenuto conto del punteggio(96,10) e del programma tecnico e economico—il Raggruppamento formato da Engineering Ingegneria Informatica spa e Pricewaters house coopers advisory spa e Consis soc.cons. a rl che ha proposta la cifra di euro 10.926.372,00 Iva esclusa.

Engineering Ingegneria Informatica spa chi è? Sede legale Roma,qualificata in “… digital transformation per i settori finanza,pubblica amministrazione,industria”,11 mila dipendenti,60 uffici nel mondo,4 data center realizzati a Milano,Punt Sant Martin,Torino,Vicenza,amministra 21 mila server,un giro di affari pari a 1,18 miliardi di euro. Tra i suoi committenti si annoverano Inps,Commissione europea, Ministero della Giustizia,Roma Capitale, Comitato olimpico intenazionale,Regioni Piemonte e Sardegna e Emilia Romagna.

Azionisti principali sono i Fondi NB Renaissance e Apax con il 90% mentre il 12% è posseduto dall’ing.Michele Cinaglia fondatore di Engineering Ingegneria spa e presidente del consiglio di amministrazione,ex direttore generale di Cerved struttura informatica delle Camere di Commercio italiane.

Gerente delegato è Paolo Pandonzy mentre consiglieri di amministrazione fino al 2021 sono Armando Iorio, Giancarlo Aliberti,Marco Conciti,Emilio Voli,Fabio Cosmo Canè,Stefano Bontempelli,Michele Quaranta,Giovanni Camisassi.