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4 Maggio 2026
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Puglia: 1568194 positivi a test corona virus, incremento di 1771 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 dicembre 2022

1.771

Nuovi casi

7.855

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 447
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 188
Provincia di Foggia: 218
Provincia di Lecce: 575
Provincia di Taranto: 208
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 3
17.664

Persone attualmente positive

254

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.568.194

Casi totali

13.306.048

Test eseguiti

1.541.217

Persone guarite

9.313

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.971
Provincia di Bat: 132.293
Provincia di Brindisi: 149.928
Provincia di Foggia: 218.773
Provincia di Lecce: 331.100
Provincia di Taranto: 211.397
Residenti fuori regione: 16.463
Provincia in definizione: 5.269

 

 

 

 

 

 

 


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