Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 447
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 188
Provincia di Foggia: 218
Provincia di Lecce: 575
Provincia di Taranto: 208
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 3
17.664
Persone attualmente positive
254
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.541.217
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.971
Provincia di Bat: 132.293
Provincia di Brindisi: 149.928
Provincia di Foggia: 218.773
Provincia di Lecce: 331.100
Provincia di Taranto: 211.397
Residenti fuori regione: 16.463
Provincia in definizione: 5.269