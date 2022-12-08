Convincente vittoria in Veneto per il Bari. Con un gol nel primo tempo, altri due nella ripresa, i pugliesi hanno superato il Cittadella nella partita valida per la sedicesima giornata del campionato di calcio di serie B. In classifica il Bari sale a quota 26 punti, al terzo posto con il Genoa. Il Frosinone capolista, battuta per 3-0 in trasferta la Reggina seconda in classifica, ha ora 35 punti. Calabresi fermi a 29.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il sequestro di quote del Martina calcio è parte del provvedimento preventivo nei riguardi di Luciano Soldano, copresidente del Martina. L’imprenditore, stando alla contestazione originata dall’inchiesta della procura di Taranto, avrebbe commesso omissione di tipo fiscale in relazione all’impresa con residenza fiscale in Estonia. Il sequestro complessivo per beni e disponibilità finanziarie è per circa 900mila euro, operato dalla Guardia di finanza.

In una dichiarazione riportata da Antennasud l’imprenditore si dice sereno, l è fiducioso dell’operato della magistratura, evidenzia che si è alla fase dell’inchiesta e dunque della presunzione d’innocenza e che l’onestà verrà dimostrata. Soldano inoltre mette in risalto che il club non corre alcun rischio.