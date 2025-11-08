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Da Martina Franca all’Abruzzo per la corsa di San Martino Domani la ventisettesima edizione

8 Novembre 2025
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Nelle foto inviateci, i componenti del gruppo in trasferta.

La Martina Franca Running alla Corsa di San Martino, l’appuntamento di Controguerra (Te) che, domani, domenica vivrà la sua edizione numero 27.

Teatro della gara, diventata nel tempo una delle più importanti di tutto il Centro Italia, sarà l’ormai classico percorso di 14,9 chilometri disegnato tra le vigne della Val Vibrata, lungo quella che si chiama “strada del vino”.

Un naturale gemellaggio tra Martina Franca, la città di San Martino di Tours, e la località abruzzese che vedrà alla partenza diversi atleti di spicco dell’atletica italiana, ma anche tantissimi kenioti.

Screenshot 20251108 143716Dalla Valle D’Itria è partito oggi il bus della rappresentanza martinese guidata dalla presidente Giovanna Catalano: nel pomeriggio escursione nell’antico borgo abruzzese, tra i più belli della provincia; in serata festa con castagne, vino novello e falò con vinbrulè offerto dalla Proloco. Domattina la classica 15 chilometri su strada, gara regionale Fidal, e per gli accompagnatori e i meno avvezzi alla competizione, la più goliardica e golosa Mangialonga Run.

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