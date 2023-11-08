Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 3 giugno 2024, la compagnia aerea Smartwings avvierà collegamenti di linea tra Praga e Brindisi, in Italia. La linea, che rappresenta una novità assoluta per l’aeroporto del Salento, sarà operativa due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.

“L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale” .

Il volo QS1024 partirà dall’aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all’aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.

“Siamo molto felici di poter offrire ai nostri clienti una nuova rotta diretta tra Brindisi e Prag ache unisce il Salento, meta turistica meravigliosa e la a capitale della Repubblica Ceca è una delle città più belle del mondo”, ha affermato Peter Sujan, direttore vendite di Smartwings.

La rotta sarà operata da un aereo Boeing 737 con una capacità di 189 posti. I biglietti aerei sono disponibili sui siti web di Smartwings e Czech Airlines e sulle principali piattaforme di vendita di biglietti aerei.