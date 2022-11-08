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Puglia: 1527820 positivi a test corona virus, incremento di 1786 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 novembre 2022

1.786

Nuovi casi

11.758

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 515
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 232
Provincia di Foggia: 192
Provincia di Lecce: 478
Provincia di Taranto: 255
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 4
12.597

Persone attualmente positive

191

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.527.820

Casi totali

13.053.182

Test eseguiti

1.506.035

Persone guarite

9.188

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.968
Provincia di Bat: 129.845
Provincia di Brindisi: 145.649
Provincia di Foggia: 213.963
Provincia di Lecce: 318.244
Provincia di Taranto: 206.884
Residenti fuori regione: 16.089
Provincia in definizione: 5.178

 

 

 

 

 

 

 


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