Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 515
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 232
Provincia di Foggia: 192
Provincia di Lecce: 478
Provincia di Taranto: 255
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 4
12.597
Persone attualmente positive
191
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.506.035
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 491.968
Provincia di Bat: 129.845
Provincia di Brindisi: 145.649
Provincia di Foggia: 213.963
Provincia di Lecce: 318.244
Provincia di Taranto: 206.884
Residenti fuori regione: 16.089
Provincia in definizione: 5.178