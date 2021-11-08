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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Pugliese residente in Lombardia il 32enne vittima di un pestaggio Arrestato il presunto colpevole

8 Novembre 2021
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Arrestato il presunto colpevole di un pestaggio ai danni di un trentaduenne di origini pugliesi ma residente in Lombardia. Ha 22 anni e l’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il grave episodio si è verificato dopo un incidente stradale tra due automobili nei pressi di una discoteca di Corte Franca, nel Bresciano. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’impatto avrebbe richiamato la presenza di alcune persone appena uscite dal locale notturno. Poi il litigio e i colpi contro il 32enne, che adesso si trova in un letto dell’ospedale civile di Brescia.


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