Arrestato il presunto colpevole di un pestaggio ai danni di un trentaduenne di origini pugliesi ma residente in Lombardia. Ha 22 anni e l’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il grave episodio si è verificato dopo un incidente stradale tra due automobili nei pressi di una discoteca di Corte Franca, nel Bresciano. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’impatto avrebbe richiamato la presenza di alcune persone appena uscite dal locale notturno. Poi il litigio e i colpi contro il 32enne, che adesso si trova in un letto dell’ospedale civile di Brescia.