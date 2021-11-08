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Puglia in corsa con Veneto, Piemonte e Sicilia per ospitare Intel: secondo fonti del Sole 24ore è tutto nelle mani del premier Draghi Si avvicinerebbe il momento della scelta

8 Novembre 2021
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La Puglia sfida Piemonte, Veneto e Sicilia nella gara per ospitare la sede italiana del colosso americano Intel. Stando a quanto anticipato dal Sole24ore, tutte le Regioni in “competizione” hanno inviato al ministero dello Sviluppo economico i progetti e i tecnici del Mise stanno elaborando la relazione finale da inviare alla multinazionale californiana che produce microprocessori e chip per computer. Secondo alcune fonti del quotidiano edito da Confindustria sarebbe tutto nelle mani presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, il quale avrebbe il compito di convincere gli statunitensi a decidere di investire nel Belpaese. Intel, stando a quanto riferito dal Sole24ore, avrebbe inoltrato precise richieste: un’area della grandezza di oltre 3 milioni di metri quadri per la produzione e il centro ricerche e una seconda area più piccola da destinare anche alle attività di assemblaggio. A farsi avanti avanti sono stati i territori di Bitonto, Lecce, Foggia e Brindisi.


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