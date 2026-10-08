Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile:

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di giovedì 8 ottobre allerta arancione in Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.