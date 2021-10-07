Di seguito il comunicato:



La storia di Brigida, giovanissima atleta di Paradressage, da sempre ci riserva soddisfazioni e sorprese. Negli ultimi tempi, però, sta spiccando il volo.

Meno di un anno fa Gabriel Zurlo Sconosciuto lanciava una raccolta fondi per supportarla economicamente nel suo percorso agonistico, solo qualche mese fa la Casa Editrice Le Mezzelane, con il Festival del Libro Emergente, pubblicava un libro per bambini sulla sua avventura al fianco dei cavalli.

Tutti risultati ottenuti grazie alla sua caparbietà e dedizione, ed al supporto di tanti amici e compagni di viaggio, tra cui tutta la comunità della città di Mesagne ed il primo cittadino Toni Matarrelli, i suoi concittadini latianesi, l’ASD Il Nero Luminoso, la FISE Puglia e l’azienda Orthogea.

Le soddisfazioni però non sono destinate a fermarsi! È con grandissima emozione e tanta soddisfazione che il Centro Ippico Acqua2O di Mesagne, dove da 14 anni Brigida si allena con Marcello Ostuni, annuncia che la sua atleta di punta entrerà nel team della WorldSoul Onlus e inizierà un lungo percorso di allenamento presso il Centro Ippico Terre Brune di Pisa, insieme a un team di altissimo livello che la saprà affiancare per portarla ai prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali.

L’Associazione WorldSoul è l’unica Onlus in Europa dedicata al Para-Dressage, che, ormai dal 2016, offre ai para-atleti l’opportunità di praticare uno sport equestre a livello agonistico, supportandoli con specifici programmi di allenamento e preparazione a 360°, personalizzata in base alle proprie abilità.

La sua fondatrice e Presidente, Gea Sepe Einaudi, ormai da un paio d’anni osservava con attenzione i progressi di Brigida.

Poi all’improvviso una proposta destinata probabilmente a cambiare la sua vita. Gea le ha offerto di entrare a far parte del loro team e poter beneficiare di tutto il loro supporto: si potrà allenare presso il Centro Ippico Terre Brune con i Tecnici Federali Alessandro Benedetti e Laura Conz, sarà seguita da un team di nutrizionisti e preparatori atletici, avrà il loro supporto in tutte le future gare, riceverà tutto l’abbigliamento e gli accessori tecnici necessari nonché numerosi altri benefici che agevoleranno la nostra Brigida nella sua scalata agonistica.

La WorldSoul ha anche offerto a Brigida un nuovo cavallo da poter montare in allenamento e in gara: si chiama Zizifo, è uno stallone di razza Lusitana che ha già partecipato alle Olimpiadi di Rio. Un compagno, anzi un maestro, che darà nuova grinta e sicurezza alla nostra amazzone.

Una grande missione quella della WorldSoul, che offre ai suoi atleti tutto il supporto necessario in maniera completamente gratuita. Brigida ora inizierà ad allenarsi mensilmente a Pisa, sempre accompagnata e supportata dal suo instancabile padre Angelo, senza mai abbandonare la sua Estrella con la quale si allenerà quando sarà a Mesagne.

Non resta che farle un grosso in bocca al lupo per un futuro che si prospetta radioso e ricco di soddisfazioni. Speriamo di vederla presto al fianco della sua nuova compagna di team Federica Sileoni, che da poco è tornata dalle Paralimpiadi di Tokyo 2020!

Infine un ringraziamento speciale a tutto il team della WorldSoul che ci ha accolto e fatti sentire a casa sin dal primo istante e che potrete conoscere in parte nel video in allegato!