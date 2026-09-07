Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dai responsabili:

La Puglia si conferma una delle regioni più dinamiche del panorama gastronomico italiano, con 4 ristoranti tra i 48 nominati ai TheFork Awards 2026, il premio dedicato alle migliori nuove aperture e nuove gestioni ideato da TheFork con Identità Golose.

L’iniziativa – giunta all’ottava edizione – valorizza le novità più interessanti del panorama nazionale. I ristoranti selezionati sono stati individuati da una prestigiosa giuria di 74 chef di fama internazionale, chiamati a segnalare gli indirizzi più promettenti dell’anno.

La fotografia offerta dai 48 ristoranti nominati conferma alcune tendenze chiave della nuova ristorazione italiana: accanto a un forte presidio del fine dining, crescono osterie contemporanee e format ibridi tra bistrot, wine & meat, cocktail bar e pizzerie d’autore, che rispondono a consumatori sempre più attenti a esperienza, identità, territorio e sostenibilità.

I 4 ristoranti pugliesi – Ristorante Intrecci (Bisceglie), Vez Cucina (Bari), La Farm (Monopoli) e Carèm Ristorante (Martano) – mostrano come la tradizione sia stata trasformata in un linguaggio contemporaneo, capace di

coinvolgere pubblico locale e visitatori. La materia prima pugliese è al centro di menu attuali, con ambienti curati e un servizio pensato per un’esperienza completa.

Tra poli costieri e contesti urbani, la regione si afferma come laboratorio di cucina mediterranea contemporanea, dove comfort food, tecniche moderne, carte dei vini mirate e attenzione alla sostenibilità vanno nella stessa direzione. Per sostenere la crescita di queste nuove imprese, TheFork offrirà a tutti i ristoranti nominati un anno di utilizzo gratuito del software gestionale TheFork Manager.

Bari e la nuova cucina pugliese contemporanea

Bari e la sua provincia hanno un ruolo chiave, con indirizzi come Vez Cucina in città e La Farm a Monopoli. Qui la tradizione di mare e di entroterra viene riletta in chiave contemporanea, con menu essenziali, ambienti curati e

attenzione agli abbinamenti con i vini del territorio. L’area barese è oggi uno dei punti di riferimento per chi cerca una cucina mediterranea attuale, pensata sia per chi vive la città sia per chi arriva in Puglia per un viaggio

enogastronomico.

Elenco ristoranti 2026 – Puglia

Puglia (4 ristoranti)

● Ristorante Intrecci, Chef Antonio Acquaviva, Bisceglie

(Barletta‑Andria‑Trani) – nominato da Fabio Abbattista.

● Vez Cucina, Chef Mattia Eletto, Bari (Bari) – nominato da Antonio

Ferreri.

● La Farm, Chef Fabrizio Tucci, Monopoli (Bari) – nominato da Solaika

Marrocco.

● Carèm al Mohala, Chef Giuseppe Amato, Diso (Lecce) – nominato da

Valeria Piccini.

Il ruolo del pubblico e i premi speciali

Ora il testimone passa al pubblico: fino al 20 settembre TheFork promuove un’iniziativa speciale che dà la possibilità agli utenti di votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale, accedendo così all’estrazione per partecipare alla serata di gala che si terrà il 27 ottobre a Milano, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. A presentare l’evento sarà l’imprenditrice e conduttrice Cristina Parodi, mentre la cucina sarà affidata a un’esperienza d’eccellenza: una cena placée firmata dai Fratelli Cerea, Giancarlo Perbellini e Riccardo Monco, chef tristellati del panorama internazionale. Durante la serata sarà svelato il vincitore del People’s Choice Award, scelto dal pubblico, e non mancheranno altri riconoscimenti speciali. Torna per il quinto anno anche il Creators’ Choice Award, assegnato da una giuria di content creator di RealBites, la business unit del gruppo Realize Networks, focalizzata sulla creator economy del panorama food italiano. La giuria di quest’anno è composta da Marco Meschini, Pizzalabo, Elena Spisni e dal duo Moodly Food.

Il progetto gode del supporto di importanti realtà del settore, tra cui l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani e Le Soste. L’iniziativa è inoltre sostenuta

dagli sponsor: AEG, Daygum, Electrolux Professional e HostMilano, mentre Ferrari, Surgiva, Enterprise Hotel e Castello del Terriccio partecipano in qualità di partner tecnici. Completano il network di collaborazioni i media partner RealBites e FoodMinds.

Particolare attenzione viene riservata alle nuove generazioni: gli Ambasciatori del Gusto conferiranno il riconoscimento esclusivo ‘New Generation’, consentendo ai giovani chef premiati di far parte dell’Associazione per un biennio, entrando in diretto contatto con autorevoli professionisti e aziende di caratura internazionale.

Inoltre, APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani offrirà a tutti i premiati un anno di tesseramento gratuito.

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor®, è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa. In

prima linea nel sostenere e promuovere la cultura della ristorazione, TheFork utilizza la tecnologia per favorire le

connessioni reali tra clienti e ristoratori e per avviare questi ultimi al successo. Con una rete di circa 55.000

ristoranti partner in 11 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate,

TheFork è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di food che vogliono vivere esperienze

indimenticabili al ristorante. Attraverso TheFork gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base

alle loro preferenze, consultare le recensioni verificate, controllare la disponibilità in tempo reale, prenotare

immediatamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, beneficiare di offerte speciali e pagare direttamente dall’app.

Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare la gestione delle

prenotazioni e il tasso di occupazione, aumentare le prenotazioni e la visibilità, combattere i no-show, gestire i

pagamenti e semplificare le operazioni, connettendosi alla più ampia community di appassionati di ristorazione.

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