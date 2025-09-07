Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il centro storico di Vieste si veste di magia: balconi fioriti, scalinate illuminate e vicoli adornati di cuori sono pronti ad accogliere coppie e visitatori in occasione della Vieste in Love, la festa dell’amore che, da oggi, 8 settembre, al 14 settembre, farà brillare il Gargano di emozioni.

La manifestazione porta tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno tutte le sfumature dell’amore: quello romantico, ma anche l’amore per un luogo, per la propria terra o città, e persino per il proprio lavoro. Proprio per questo, domani alle 19.30 sul Trabucco di Punta San Francesco, l’inviata del Tg1, Felicita Pistilli terrà lo speech “L’amore per la notizia”, raccontando come passione e dedizione siano il motore di ogni mestiere e di ogni esperienza autentica.

Alle 21.30, sul lungomare di Marina Piccola, a scaldare il cuore del pubblico sarà Gabriele Cirilli con la sua comicità capace di parlare a tutti.

Gli eventi, gratuiti e ad ingresso libero, saranno animati dalla partecipazione di residenti e commercianti che hanno trasformato ogni angolo della città in un omaggio all’amore in tutte le sue forme. A ispirare la magia della manifestazione è sempre lei, la leggenda senza tempo di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno che resiste alle tempeste. Un racconto che ogni anno si rinnova e che fa di Vieste non solo una meta turistica, ma un luogo dell’anima, anche grazie alla scalinata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè.

L’evento, organizzato dalla società di eventi Studio360 di Molfetta, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione. «La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza – spiega Giuseppe Nobiletti, sindaco del Comune di Vieste – e Vieste in Love è diventato in pochi anni un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e di consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza».

Accanto ai grandi spettacoli, resta alta l’attenzione per l’arte: a Marina Piccola sarà inaugurata la mostra “Contaminazioni” dell’artista Filippo Gorgoglione, in arte Felipe, originario di San Giovanni Rotondo. Tra paesaggi del Gargano e suggestioni cromatiche, le sue tele invitano a perdersi nei colori di una terra unica, creando un ponte tra memoria, presente e natura.

Media partner dell’edizione 2025 sarà Radionorba, che racconterà e accompagnerà la settimana più romantica dell’anno. «Vieste in Love non è solo un evento, ma un modo per raccontare chi siamo – dichiara Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste – una comunità che sa aprirsi al mondo con autenticità, tradizione e spirito di accoglienza».

L’edizione 2025 della Vieste in Love promette di essere ancora più sorprendente, pronta a unire passione, arte e meraviglia in un’esperienza indimenticabile. «Questa manifestazione è nata per celebrare l’amore in tutte le sue forme – spiega Maurizio Altomare di Studio360 – e ogni anno ci impegniamo a renderla più coinvolgente, accogliente e indimenticabile. Vogliamo che chi viene a Vieste in quei giorni non porti via solo ricordi di spettacoli e scorci suggestivi, ma soprattutto un’emozione profonda, da custodire nel cuore».