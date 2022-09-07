Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Evento eccezionale per l’apertura del MediTa: “Cocciante canta Cocciante”. Giovedì 8 settembre sul palco, insieme allo stesso Riccardo Cocciante, straordinari musicisti della sezione ritmica, insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretti dal Maestro Leonardo De Amicis.

Una data speciale e tanto attesa in città, di cui si ringrazia l’artista per avere accettato l’invito dell’organizzazione e aver ospitato l’evento tarantino all’interno del suo brevissimo tour estivo tutto italiano e che ha registrato ovunque il “tutto esaurito” con un pubblico entusiasta.

Una occasione rara per farsi trasportare da musiche straordinarie che sono delle vere

poesie, punti fermi nella vita e nei ricordi di ognuno di noi, capisaldi della musica italiana,

“Sincerità” “Se stiamo insieme” “Un nuovo amico” “Bella senz’anima” “Margherita” ricca la scaletta, nella quale non mancheranno i brani iconici della popolare Notre Dame de Paris.

Un grande appuntamento “Cocciante canta Cocciante” in apertura del MediTa Festival

organizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e con il sostegno della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e #Weareinpuglia.

Oltre a Riccardo Cocciante, che aprirà la rassegna, il MediTa ospiterà Achille Lauro

(venerdì 9 settembre) e Malika Ayane (domenica 11 settembre). Segnaliamo, inoltre, uno straordinario cadeau del Comune di Taranto: sabato 10 settembre, infatti, alle 21.15, sulla Rotonda del Lungomare si esibirà l’Orchestra Mancina (ingresso gratuito, fino ad

esaurimento posti).

«E’ un onore, per me – ha dichiarato il Maestro Piero Romano, direttore artistico del Medita – dirigere l’unico festival pop sinfonico, ma soprattutto poter collaborare con una serie di grandi artisti, a cominciare dallo stesso Cocciante, giovedì 8, diretto dal Maestro Leonardo De Amicis; Achille Lauro, che arriva a Taranto venerdì 9, dopo un tour estivo di diciotto date nelle quali si è esibito con l’Orchestra della Magna Grecia, da me diretta: concerti da Bellinzona fino a Taormina, passando per Milano e Roma; Malika Ayane, che chiuderà

questa la rassegna con una voce elegante, straordinaria. Ad arricchire il MediTa, un evento gratuito fortemente voluto dall’Amministrazione comunale: l’Orchestra Mancina, sabato 10 settembre».

Per la perfetta riuscita della rassegna, si segnala la vicinanza di istituti, aziende e attività del territorio: Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Five Motors, Kyma Mobilità e Programma Sviluppo.

MediTa, sconti a pioggia dal 5 all’11 settembre. Con i biglietti del MediTa, sconto del 10% nei negozi associati a Federmoda; con i titoli di acquisto nei negozi Federmoda, sconto del 10% sui biglietti d’ingresso ai concerti del MediTa. Inoltre, sempre dal 5 all’11 settembre,

presentando un biglietto MediTa, sconto del 50% sull’ingresso nei lidi Yachting Club e La Spiaggetta.

Concerto 8 settembre 2022 “Cocciante canta Cocciante”

Rotonda del Lungomare di Taranto, ingresso del pubblico dalle ore 20,00 inizio

concerto ore 21,15. Biglietti settore A euro 52,00 compresi diritti di prevendita, settore B euro 40,00 compresi diritti di prevendita. Sconto del 20% per bambini fino a 12 anni.

Info: Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28, Taranto (392 9199935)

(foto: Luca Brunetti)