I candidati del movimento 5 stelle incontrano oggi a Modugno i cittadini, secondo quanto fa sapere con un comunicato della deputata Ruggiero.
Teresa Bellanova (Iss) a Bari ed in altre località del territorio oggi. Nel capoluogo alle 18,30 “La Biglietteria” in largo Adua, 3.
Foggia: a mezzogiorno viene presentata la candidatura di Stefania Russo (Alleanza di sinistra-Verdi) alla Camera nel collegio plurinominale.
Giacomo Conserva, capolista Lega nel collegio plurinominale Altamura-Taranto per la Camera, illustra con un comunicato la proposta di legge regionale che il gruppo leghista ha presentato riguardo al ristoro ambientale per i territori pugliesi in cui si opera con la materia energetica. Sulla falsariga della legge regionale della Basilicata.
Giampiero Mancarelli, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Taranto per il centrosinistra, evidenzia la necessità che finiscano le differenze nord-sud in tema di sanità.
Queste, alcune delle iniziative riguardanti la campagna elettorale per il voto del 25 settembre.